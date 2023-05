Orange et la Confédération du Tourisme de Madagascar s’engagent pour un tourisme solidaire et responsable

Partagez 1 Partages

Orange Madagascar va accompagner la relance du secteur tourisme à Madagascar, en offrant son soutien à la Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM). Les deux partenaires partagent les mêmes valeurs, l’innovation et la préservation de l’habitat naturel de la Grande île, l’une des plus grandes richesses de la destination Madagascar. Frédéric Debord, Directeur Général d’Orange Madagascar, et Lova Ratovomalala, Directeur Exécutif de la Confédération du Tourisme de Madagascar, ont signé ce vendredi 5 mai 2023 une convention de partenariat en ce sens.

Le numérique constitue un bouleversement de l’ensemble de l’écosystème des acteurs du tourisme. A travers le partenariat, Orange Madagascar s’engage à accompagner le secteur touristique dans sa transformation digitale, et à promouvoir un tourisme solidaire et responsable. Les membres de la CTM, vont ainsi bénéficier de formations en compétences numériques à travers le programme Orange Digital Center (ODC) Madagascar. ODC est un programme de formation qui œuvre pour l’insertion professionnelle et la montée en compétence numérique. Depuis son ouverture, ODC a formé plus de 1600 apprenants, dont 61% de femmes.

Convaincue qu’il ne peut y avoir une croissance économique durable sans un progrès social et une prise en compte de la préservation de l’environnement, Orange Madagascar va également soutenir la CTM dans la mise en œuvre de la charte du Tourisme solidaire et durable à Madagascar. Un calendrier de formations sur le concept du Tourisme solidaire et durable va être mis en place par les deux parties. Des formations destinées aux membres de la CTM afin de contribuer à la création d’une valeur pérenne dans leurs activités.

Orange Madagascar accompagne l’inclusion numérique des membres de la CTM à travers deux outils puissants pour la digitalisation des activités professionnelles : le Wifiber Pro, l’internet haut Débit dédié aux professionnels, et Orange Money pour la digitalisation des transactions financières.

Le tourisme est naturellement un pôle d’activité majeur et primordial pour le développement économique de la Grande île. Pour Orange, partenaire de confiance de la transformation numérique de Madagascar, il est essentiel, de soutenir et d’accompagner ce secteur dans sa transformation digitale. La CTM et Orange Madagascar se réjouissent de ce partenariat, au service des professionnels du secteur, des touristes, et des Malagasy.

Depuis plus de 20 ans, Orange Madagascar met son expertise technologique au service de tous les Malagasy et continue de déployer son réseau dans un objectif de désenclavement des zones rurales voire ultra-rurales pour accélérer le développement économique du pays. Orange accompagne les opérateurs économiques à travers des solutions innovantes d’appels, d’internet et de mobile money afin de donner à chacun et à chacune les clés d’un monde numérique responsable.

Communiqué