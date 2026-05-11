Orange et la GIZ accélèrent l’accès des jeunes à l’emploi grâce au programme « Master Repair » au sein des Orange Digital Centers

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Un peu plus d’un an après son lancement, le projet « Master Repair », porté par Orange Afrique et Moyen-Orient en partenariat avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, confirme la force d’une coopération engagée en faveur de l’emploi des jeunes et de l’économie circulaire.

Déployé au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et en Égypte, ce programme vise à former des jeunes et à générer plusieurs centaines d’emplois d’ici 2027, grâce à des formations spécialisées dans la réparation de dispositifs électroniques ainsi que dans l’installation et la maintenance de panneaux solaires et de fibre optique.

À mi-parcours, le projet a déjà permis à 285 jeunes d’acquérir des compétences concrètes et directement mobilisables. Il démontre sa capacité à transformer l’accès à l’emploi pour les publics les plus vulnérables, avec 26 % de femmes parmi les bénéficiaires et 81 personnes en situation de handicap accompagnées, soit près d’un tiers des participants.

Fort du succès des premières cohortes, le projet entre désormais dans une phase clé dédiée à l’insertion professionnelle. Les efforts vont s’intensifier pour accompagner les bénéficiaires vers l’emploi, que ce soit par l’intégration dans le marché du travail ou par le développement de leurs propres activités, en soutenant l’entrepreneuriat et l’auto-emploi dans les métiers de la réparation et de la maintenance.

Ce succès repose sur un partenariat étroit entre Orange Afrique et Moyen-Orient et la GIZ, dans le cadre du programme develoPPP, commissionné par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et soutenu par l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste ». Ensemble, les deux partenaires conjuguent leurs expertises pour répondre aux enjeux d’employabilité, d’inclusion et de transition vers une économie plus durable.

Elisabeth Richter, Cheffe de Programme develoPPP for Jobs déclare : Ces résultats à mi-parcours témoignent de l’impact concret de notre partenariat de développement avec le secteur privé, mis en œuvre aux côtés de Orange, ainsi que de notre ambition commune en faveur d’un développement inclusif et durable. Ensemble, nous agissons concrètement pour élargir les perspectives des jeunes, en particulier des femmes et des personnes en situation de handicap, grâce à l’acquisition de compétences d’avenir, au renforcement de leur employabilité et à un meilleur accès à des opportunités professionnelles durables.

Asma Ennaifer, VP RSE, Communication et Orange Digital Center, Orange Afrique et Moyen-Orient, ajoute : « Ce partenariat de longue durée avec la GIZ reflète la force d’une collaboration stratégique au service du développement économique et social des populations. Ensemble, nous construisons des solutions durables qui répondent aux besoins du marché et contribuent à une économie plus inclusive et résiliente »

Avec « Master Repair », Orange et la GIZ poursuivent une ambition commune : accompagner les jeunes vers des emplois durables et contribuer à un développement économique plus inclusif dans les pays d’intervention.

Source : Communiqué

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