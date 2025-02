Orange et Mistral AI signent un partenariat stratégique pour accélérer le développement de l’IA en Europe

Partagez 0 Partages

Orange et Mistral AI a annoncé un partenariat inédit de collaboration dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ce partenariat stratégique vise à améliorer les capacités de l’IA à travers l’Europe, à stimuler l’innovation et à proposer de nouvelles offres enrichies aux clients d’Orange.

Une collaboration de recherche unique entre un leader mondial des telcos et le champion européen de l’IA pour soutenir les nouveaux usages de l’IA

Ce partenariat repose sur un engagement fort et une ambition commune : concevoir la meilleure infrastructure réseau pour l’IA. Les équipes de recherche et de développement d’Orange travailleront main dans la main avec celles de Mistral AI dans un esprit d’open innovation. Ensemble, elles évalueront l’impact sur les réseaux de télécommunications de l’usage massif, à grande échelle, de l’IA dans le monde. Elles définiront des roadmaps technologiques pour construire les réseaux de demain, relever les défis liés à la connectivité et à la disponibilité des GPU. L’enjeu est d’assurer à tous les clients un accès fluide et efficace aux solutions d’IA avancées.

L’année 2025 marque l’avènement de l’IA omnimodale – une IA qui intègre et analyse des données diverses (voix, données, images, etc.) pour enrichir l’interaction utilisateur. Dans ce contexte, les infrastructures d’Orange vont évoluer pour garantir une qualité réseau remarquable et une latence minimale, proche du temps réel. Cela ouvre la voie à l’IA agentique, pour des interactions et des décisions instantanées.

Optimiser les réseaux grâce à l’IA de Mistral AI

En complément des projets de recherche, cette collaboration se concentrera sur l’utilisation de l’IA pour améliorer les performances du réseau actuel.

En intégrant les technologies avancées de Mistral AI dans son infrastructure, Orange optimisera, par exemple, la gestion intelligente du trafic dans ses réseaux, les solutions de maintenance prédictive et de réparation. L’utilisation de l’IA Mistral AI génèrera un gain d’efficacité et de compétitivité inédit.

Parallèlement, de nouveaux services personnalisés basés sur l’IA pourront être développés pour les 300 millions de clients d’Orange à travers le monde.

Le meilleur de l’IA européenne au service des professionnels et des entreprises

Les solutions innovantes de Mistral AI constituent un levier stratégique essentiel pour la compétitivité et la productivité des entreprises. Les outils pilotés par l’IA amélioreront la prise de décision, renforceront les interactions avec les clients et rationaliseront les opérations.

La collaboration entre Orange et Mistral AI prévoit l’intégration de l’applications Le Chat Pro et du LLM Codestral, dans les offres de services d’Orange :

• Orange enrichira son offre IA générative de confiance, Live Intelligence, avec une solution clé-en-main utilisant Codestral, LLM conçu par Mistral AI et hébergé sur les infrastructures d’Orange Business. Cette offre permettra à toutes les entreprises soutenues par Orange en France et en Europe d’accélérer leur développement logiciel tout en garantissant une souveraineté complète sur leurs données et leurs processus.

• Orange proposera l’application Le Chat en option des abonnements Mobiles Pro. La distribution de l’application permettra aux clients professionnels en France d’accéder facilement à la plateforme d’IA de Mistral AI, avec une tarification simple intégrée dans la facture d’Orange.

« Ce partenariat avec Mistral AI est une avancée majeure vers la construction d’une Europe leader de l’IA », a déclaré Christel Heydemann, CEO d’Orange. « Cette collaboration est sans précédent car elle intègre pleinement la dimension recherche. Elle va favoriser l’adoption massive de l’IA et permettre son plein potentiel à travers des réseaux de haute performance, adaptés aux conversations en temps réel. Ensemble, nous croyons fermement que l’IA générative peut transformer positivement les entreprises lorsque la technologie et la confiance sont réunies ».

Arthur Mensch, CEO de Mistral AI a ajouté : « Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec le leader mondial des télécommunications, Orange, alors que nous unissons nos forces pour concrétiser notre vision commune de l’IA générative. Cette collaboration stratégique vise à intégrer l’IA dans les opérations, les services et les initiatives de R&D d’Orange. Cela représente une étape importante dans le déploiement de l’IA et dans la préparation à l’adoption croissante de cette technologie transformative ».

