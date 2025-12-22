En bref

Orange et Sagemcom s’allient pour accélérer la décarbonation des box internet (ou Livebox)

Orange et Sagemcom, leader mondial des produits et solutions communicantes, renforcent leur collaboration en signant un plan de progrès qui fixe des objectifs mesurables pour réduire les émissions de CO2eq liées aux produits et services fournis à Orange. Ce plan structure des actions concrètes sur toute la chaîne de valeur – de la conception et la production, à l’usage et la fin de vie – pour accélérer la décarbonation.

Cet accord est inédit par sa spécificité puisqu’il ne se limite pas aux futures box internet, il prévoit également des actions sur le parc déjà installé chez les clients afin d’identifier et d’activer des leviers immédiats de réduction, notamment via l’optimisation énergétique, la maintenance logicielle et l’allongement de la durée de vie utile.

Ce partenariat traduit la culture et les engagements communs d’Orange et Sagemcom, deux entreprises engagées avec des trajectoires compatibles pour atteindre le net zéro carbone d’ici 2040. Pour Orange, il est essentiel d’agir sur le scope 3 qui représente plus de 80% des émissions de GES du Groupe, et en particulier sur les achats et la chaine d’approvisionnement. Ce partenariat s’inscrit donc plus largement dans le cadre du programme « Partners to net zero carbon » d’Orange dont l’objectif est d’accélérer la transition environnementale en co-construisant avec ses fournisseurs des actions significatives pour réduire les émissions de GES.

« Ce partenariat avec Sagemcom illustre notre volonté d’agir concrètement et rapidement pour réduire l’empreinte carbone des équipements proposés à nos clients, en mobilisant toute la chaîne de valeur. Atteindre le net zéro carbone nécessite une action immédiate et coordonnée, en couvrant aussi bien le parc installé, que les générations futures de box, nous réduisons l’impact environnemental dès maintenant, tout en préparant un avenir plus sobre et plus durable. » Sylvie Babikian, Directrice Achats et Supply Chain du Groupe Orange

« Orange et Sagemcom partagent une culture et une vision communes : développer des produits et solutions intégrant des technologies innovantes et responsables, pour plus d’efficacité et moins d’impact environnemental. En conjuguant nos forces et en unissant nos expertises, nous transformons ainsi les défis climatiques en opportunités d’innovation durable. En ce sens, ce partenariat illustre notre détermination à agir concrètement pour atteindre le Net zero d’ici à 2040, et notre engagement, guidé par l’excellence et la confiance, envers le groupe Orange. Avec à ce partenariat, nous traçons ensemble une feuille de route ambitieuse, réaliste et mesurable, pour une connectivité durable.» Ahmed Selmani, CEO Sagemcom.

Source : Communiqué

