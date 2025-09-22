Orange Fab Tunisie lance sa 8ème saison : start-up, candidatez avant le 31 octobre 2025

Partagez 0 Partages

Depuis 2019, Orange Fab Tunisie œuvre comme un catalyseur de croissance pour les start-up tunisiennes. En 7 saisons, 40 start-up ont déjà bénéficié du programme et ont signé des contrats business avec Orange Tunisie, le Groupe Orange et/ou ses partenaires, en Tunisie comme à l’international. Orange Fab Tunisie, fait partie intégrante de « Orange Digital Center », un écosystème ouvert à toutes et à tous et qui rassemble sous un même toit plusieurs dispositifs d’accompagnement :

· une école du code,

· un FabLab Solidaire de la Fondation Orange,

· un accélérateur business de start-up (Orange Fab),

· et Orange Ventures, le fonds d’investissement du Groupe, pour lequel Orange Fab Tunisie identifie et sélectionne les meilleures opportunités d’investissement locales.

Orange Digital Center accompagne les jeunes, étudiants, porteurs de projets et start-up de l’idée jusqu’au développement à l’international, avec une vision claire : soutenir l’innovation locale et renforcer l’employabilité à travers la technologie et l’entrepreneuriat à impact.

Pourquoi rejoindre cet écosystème international ?

· Une opportunité business unique avec Orange Tunisie, le Groupe Orange et/ou ses partenaires ;

· Une présence internationale via le réseau des 18 Orange Fabs ;

· Du mentoring personnalisé et un accompagnement sur mesure ;

· Un accès gratuit à des services cloud (AWS), coworking et événements majeurs ;

· Une visibilité médiatique et la participation au DemoDay pour rencontrer investisseurs et grands groupes ainsi que des médias

Critères de sélection : innovation, scalabilité, maturité du produit et pertinence avec les besoins métiers d’Orange Tunisie.

Candidatez dès maintenant et avant le 31 octobre 2025 sur https://orangefab.tn/candidater/

