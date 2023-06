Orange Fab Tunisie : les start-up de la 5e cohorte signent des contrats à l’échelle nationale et internationale

Partagez 0 Partages

Orange Tunisie continue de soutenir activement les start-up tunisiennes, grâce à son dispositif complet allant de leur accompagnement jusqu’à leur accélération, à travers Orange Digital Center. Cette année, la 5èmecohorte d’Orange Fab Tunisie compte 7 nouvelles start-up accélérées, portant ainsi à 30 leur nombre total et à 44, le nombre de contrats signés depuis 2019. Tout au long de l’accompagnement business, les start-up ont donc pu développer leurs activités commerciales en seulement quelques mois.

Opérant dans différents secteurs, les 7 start-up accélérées se distinguent par des solutions innovantes, axées sur des technologies de pointe :

Kumulus : Une start-up qui vise à fournir de l’eau potable de manière économique et durable. Les machines ont la taille d’un mini frigo et produisent de l’eau potable en utilisant comme seules ressources l’énergie solaire et l’air. Dans le cadre de l’accélération avec Orange Fab Tunisie, la start-up a signé un partenariat tripartite avec la Fondation du Groupe Orange, la Fondation Orange Tunisie et l’association « Un enfant, Des sourires » pour le déploiement de trois machines Kumulus en régions.

Historiar : Une start-up spécialisée dans la e-culture, qui reconstitue les sites archéologiques et patrimoniaux grâce à la réalité mixte et l’intelligence artificielle. A l’issue de l’accélération business par Orange Fab Tunisie, la start-up a obtenu son premier contrat international pour la réalisation d’un MOOC éducatif et culturel sur Carthage, financé par la Fondation du Groupe Orange, avec l’appui scientifique des institutions publiques tunisiennes de préservation du patrimoine, et qui sera prochainement disponible sur MOOC culturels – Fondation Orange.

Club Privilèges : Une application mobile qui offre des réductions allant jusqu’à 30% auprès de plus de 1200 partenaires : restaurants, habillement, hôtels, etc. Pendant l’accélération, la start-up a intégré le paiement mobile sur sa plateforme Club Privilèges, ce qui permet aujourd’hui aux clients Orange de souscrire à des abonnements journaliers via leur solde téléphonique et d’économiser jusqu’à un mois de salaire par an. Des offres exclusives, variées et adaptées pour les clients Orange sont aussi disponibles sur l’application My Orange.

Bakchich : Une plateforme communautaire qui aide les créateurs de contenu à monétiser, par carte bancaire, leurs travaux avec des fonctionnalités innovantes afin de publier des contenus freemium et premium. Avec l’appui d’Orange Fab Tunisie, la start-up a mis en place un nouveau mode de paiement sur sa plateforme. Les utilisateurs peuvent ainsi encourager et appuyer leurs créateurs de contenu par des « tips » et/ou des abonnements lors des sessions de streaming, via la recharge mobile, en plus de la carte bancaire.

Digibrain Agency : Un nouveau canal de ventes et d’animation digitale qui permet aux marques/retailers de commercialiser leurs produits via un live shopping sur les réseaux sociaux avec une meilleure expérience client. Suite à l’accélération business avec Orange Fab Tunisie, la start-up a signé un contrat avec Orange Tunisie, qui devient ainsi son premier client grand compte et aujourd’hui elle est en phase de déploiement technique pour un lancement imminent.

Pwn & Patch : Avec sa solution Oktoboot, une plateforme intelligente de veille et de monitoring sur le dark web, Pwn & Patch permet de détecter les différents « data leaks » qui menacent les entreprises. En parallèle, Pwn & Patch offre également des services de consulting en cybersécurité. L’accélération au sein d’Orange Fab Tunisie a permis de créer une synergie entre start-up, favorisant ainsi l’échange de services et produits entre Pwn & Patch et Yoteki. De plus, un partenariat business est en cours de négociation.

Yoteqi : Une solution innovante, en mode SAAS, conçue pour aider les professionnels à networker et acquérir de nouveaux clients, via des cartes de visite numériques (NFC), un générateur de site web personnel et un gestionnaire de contacts amélioré par intelligence artificielle/machine learning. Grâce à l’évènement de speed dating B2B organisé tout récemment par Orange Fab Tunisie, la start-up a signé plusieurs contrats avec des partenaires business d’Orange Tunisie et des start-up qui étaient présentes.

Communiqué