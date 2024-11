Orange intègre les langues régionales africaines dans les modèles d’IA open-source afin de favoriser l’inclusion numérique

Partagez 0 Partages

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’inclusion numérique et de son objectif de stimuler la croissance au Moyen-Orient et en Afrique, Orange annonce qu’il collabore avec OpenAI et Meta afin d’affiner les modèles de langage (LLMs) afin de comprendre et développer les langues régionales en Afrique qui ne sont actuellement pas intégrée par les modèles d’IA générative.

Ce projet innovant vise à développer des modèles d’IA sur mesure permettant aux clients de communiquer naturellement dans leurs langues locales. Orange assurant le service client. Ces modèles de langage seront également fournis par Orange avec une licence gratuite pour des usages non commerciaux, tels que la santé publique, ou bien encore l’éducation. Orange entend favoriser l’innovation en matière d’IA dans ces langues régionales, notamment en collaborant sur ces nouveaux modèles d’IA avec des startups locales et d’autres entreprises technologiques, afin de rendre accessible le numérique auprès de toutes les populations.

L’initiative, qui débutera au cours du premier semestre 2025, se concentrera sur l’incorporation des langues régionales, à savoir le wolof et le pulaar, parlées respectivement par 16 millions et 6 millions de personnes en Afrique de l’Ouest.

L’objectif à long terme du Groupe est de collaborer avec de nombreux fournisseurs de technologies d’IA pour permettre aux futurs modèles de reconnaître toutes les langues africaines parlées et écrites au sein des 18 pays dans lesquels Orange opère. En exposant les modèles d’IA existants au modèle de discours ‘Whisper’ d’OpenAI et au modèle de texte ‘Llama’ de Meta, Orange leur permettra de mieux comprendre ces langues régionales. La vision du Groupe est de rendre l’IA et d’autres avancées accessibles à tous, y compris aux populations analphabètes, qui ne peuvent actuellement pas bénéficier du potentiel de l’IA. L’initiative constitue un modèle de la manière dont l’IA peut être utilisée en faveur de ceux qui en sont actuellement exclus.

Au-delà de ce projet de reconnaissance des langues régionales africaines, OpenAI et Orange ont signé un accord qui permettra à Orange d’accéder directement aux modèles d’OpenAI, disponibles pour la première fois en Europe, avec un traitement et un hébergement des données en Europe, permettant ainsi à Orange de travailler sur l’amélioration des solutions existantes dans sa zone d’activité. Ce nouveau partenariat facilitera également un accès anticipé aux derniers modèles d’IA les plus avancés d’OpenAI, permettant la réalisation d’autres cas pratiques, tels que les interactions vocales basées sur l’IA avec les clients d’Orange.

Orange est attaché à proposer une « IA responsable », où l’entreprise propose la solution la plus appropriée et la plus simple pour chaque cas d’utilisation. Cette approche signifie n’utiliser les derniers modèles de langage que lorsque cela est nécessaire et, pour les autres cas, opter pour des solutions plus simples et moins coûteuses, minimisant ainsi l’impact sur l’environnement tout en réduisant les coûts.

Orange joue également un rôle clé dans le développement d’un écosystème européen de l’IA dynamique en promouvant des projets d’IA open-source dans le but de rendre l’IA accessible à tous à un coût abordable.

Pour plus d’informations et d’accès à Orange OpenTech : Hello Future

Source : Communiqué