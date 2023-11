Orange lance Max it, sa super-app, pour simplifier le quotidien des populations en Afrique et au Moyen-Orient

Partagez 0 Partages

Après le succès de ses applications My Orange et Orange Money avec plus de 22 millions de clients utilisateurs au quotidien, Orange lance sa Super-app qui fusionne tous les univers télécom, services financiers et e-commerce permettant de répondre facilement à tous les besoins quotidiens de ses utilisateurs. Développée par les équipes d’Orange en Afrique et pour les clients africains, cette nouvelle application, Max it, est lancée dans cinq pays et sera bientôt étendue aux douze autres pays de présence d’Orange en Afrique et au Moyen-Orient (MEA).

Max it, la « Super-app » africaine qui intègre les services utiles du quotidien

Max it est une « Super-app » conçue pour être un véritable portail de services sur mobile afin de faciliter la vie et l’expérience digitale de tous les utilisateurs du continent, qu’ils soient clients ou non d’Orange. Ainsi, Max it regroupe en une interface unique sur smartphone trois offres de services essentiels :

Les fonctionnalités télécom pour gérer ses lignes mobile ou fixe.

Orange Money avec tous les services de transfert d’argent local et international, de paiements chez nos partenaires facturiers et marchands, de virements bancaires, de crédit et d’épargne.

Un univers de e-commerce proposant une offre de contenus digitaux (jeux en ligne, musique, TV, vidéos, actualités etc ) à laquelle s’ajoute un service innovant de billetterie digitale permettant aux clients d’acheter leurs billets de concerts, de transports etc.

Max it est accessible par tous indépendamment de l’opérateur avec Orange Money comme socle de paiement tout en acceptant d’autres solutions pour le règlement des achats via la super-app. Disponible dans différentes langues et intégrant des spécificités locales pour davantage d’inclusion, Max it permettra le développement de nouveaux usages tout en répondant aux différents besoins de la vie quotidienne de ses utilisateurs.

Orange anticipe environ 45 millions d’utilisateurs actifs de Max it d’ici 2025. Le potentiel d’attractivité de Max it est important, a fortiori dans une zone du monde où le smartphone est la porte d’entrée à la vie numérique au quotidien avec un taux d’adoption en forte croissance qui devrait atteindre 61% de clients connectés en 2025.

Le groupe Orange capitalise ainsi sur son ancrage historique en Afrique et au Moyen- Orient et son expertise quant aux besoins de ces marchés pour proposer une solution unique, complète et adaptée à l’évolution des usages.

Enrichissement progressif et amélioration constante des services proposés

Max it est disponible dans sa première version dans cinq pays d’Afrique (Cameroun, Sénégal, Mali, Burkina Faso et Botswana) et fera l’objet d’un déploiement par vague, accompagné de mises à jour fonctionnelles, dans les autres pays. Dès le lancement et afin de répondre aux attentes des utilisateurs, Max it offrira, au-delà des services d’Orange, des services digitaux issus de partenariats locaux au même titre que des services de partenaires internationaux.

A propos du lancement de Max it, Christel Heydemann, Directrice générale d’Orange déclare : « Max-it reflète parfaitement l’esprit d’innovation d’Orange en Afrique et au Moyen-Orient. En regroupant l’ensemble de nos services et ceux de nombreux partenaires, cette application renforce par ailleurs notre positionnement d’opérateur multi-service ainsi que notre volonté d’offrir le meilleur du numérique à tous nos clients. »

Jérôme Hénique, Directeur général d’Orange Afrique et Moyen-Orient, ajoute : « Les équipes d’Orange Middle East and Africa ont accompli, avec Max it, un travail remarquable de co-construction avec toutes les parties prenantes (employés, clients, partenaires, distributeurs etc), afin de leur proposer une interface unique, simple, efficace, personnalisable et inclusive. Dorénavant, avec Max it, chacun peut répondre à ses différents besoins tels que gérer son forfait téléphonique, ses finances ou ses achats. C’est une plateforme ouverte et évolutive qui ouvre de nombreuses perspectives de développement pour le continent et renforce notre démarche d’inclusion. »

Communiqué