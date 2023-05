Orange Madagascar noue un partenariat avec l’Université de Fianarantsoa pour développer les compétences numériques des jeunes 

Partagez 1 Partages

Le Professeur Hajalalaina Aimé Richard, Président de l’Université de Fianarantsoa, et Frédéric Debord, Directeur Général d’Orange Madagascar ont signé ce jour un accord de partenariat qui va bénéficier à plusieurs milliers d’étudiants et de jeunes déscolarisés dans la région Haute Matsiatra. Le partenariat porte notamment sur le volet numérique, et renforce leurs engagements communs dans le développement des compétences numériques de la jeunesse Malagasy à travers la mise en place d’un Orange Digital Center Club (ODC Club) à Fianarantsoa.

Déployé à Madagascar depuis octobre 2021 sur financement de la Fondation Orange, de la coopération allemande (GIZ) et par les fonds propres du Groupe Orange, Orange Digital Center (ODC) Madagascar est un centre d’accompagnement et de développement des compétences numérique qui couvre un large champ d’activités, de la formation au codage à la création d’entreprise. Gratuit et ouvert à tous, Orange Digital Center fonde l’apprentissage sur des projets concrets.

Des programmes de formation dédiés aux métiers du digital sont ainsi proposés aux étudiants, aux personnes sans emploi ou déscolarisés, ou encore aux jeunes entrepreneurs. Depuis son déploiement, 1.900 apprenants ont été formés au sein d’Orange Digital Center, dont 60% de jeunes femmes. Parmi les sortants, plus de 600 sont insérés professionnellement. Il s’agit du seul ODC parmi les 13 dispositifs équivalents déployés sur le continent Africain à avoir atteint cette performance, signe du potentiel national en matière de transition numérique.

Fidèle à son engagement de faire du numérique une opportunité pour tous, Orange Madagascar a noué un partenariat avec l’Université de Fianarantsoa afin d’étendre les activités d’Orange Digital Center à la ville de Fianarantsoa, et l’ensemble de la région Haute Matsiatra. Un ODC Club sera ainsi déployé à Fianarantsoa au sein de l’Université.

Orange Digital Center Club Fianarantsoa sera composé de :

Une École du code, centre à vocation technologique qui propose des formations et des animations.

Un FabLab Solidaire, atelier de fabrication numérique qui permet de prototyper les projets et d’apprendre par le « Faire ».

Un accompagnement de start-ups qui accompagne les jeunes pousses et leur permet de développer des partenariats.

L’accord de partenariat relatif au déploiement d’Orange Digital Center Club Fianarantsoa a été signé ce vendredi 28 avril 2023 par le Professeur Hajalalaina Aimé Richard, Président de l’Université de Fianarantsoa, et Frédéric Debord, Directeur Général d’Orange Madagascar, dans les locaux d’Orange Digital Center Madagascar à Ankorondrano. Ce partenariat est une réponse concrète aux enjeux de la transformation numérique de Madagascar.

Cette extension d’Orange Digital Center Madagascar va dynamiser le secteur du numérique à Fianarantsoa, une ville reconnue pour être un vivier de jeunes geeks et de passionnés de digital. Orange Madagascar sera désormais le partenaire privilégié de l’Université de Fianarantsoa sur tous les évènements autour du numérique, initiés par cette Université.

Les objectifs poursuivis par Orange Digital Center Madagascar sont d’améliorer l’employabilité des jeunes et des femmes en proposant des formations professionnalisantes adaptées aux besoins des entreprises qui recrutent et de créer des passerelles et synergies entre le monde académique, le monde technologique et le monde économique : défi relevé avec ce partenariat unique à fort impact signé avec l’Université de Fianarantsoa.

Communiqué