Orange Marine modernise sa flotte de navires câbliers pour sécuriser les infrastructures numériques en Europe, en Afrique, et au Moyen-Orient

Orange Marine, filiale d’Orange spécialisée dans le domaine des travaux en mer sur câbles sous-marins, annonce la construction de deux nouveaux navires câbliers destinés à renforcer la résilience des réseaux de câbles sous-marins pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Avec ces deux nouveaux navires, le groupe Orange disposera de la flotte de maintenance la plus avancée et moderne au monde. Au total, quatre navires interviendront ainsi en Atlantique, dans la Manche, la Mer du Nord, l’océan Indien, la Méditerranée et la mer Rouge, assurant la continuité et la sécurité des réseaux de câbles sous-marins essentiels à l’Europe, au Moyen-Orient et à l’Afrique. Par ailleurs le groupe possède deux navires spécialisés dans la pose de câble et un navire de reconnaissance de tracé (marine survey) via Orange Marine et sa filiale italienne Elettra TLC.

En tant que leader des infrastructures mondiales du numérique, Orange Wholesale exploite plus de 450 000 km de câbles sous-marins connectant tous les continents.

Cet investissement stratégique dans notre flotte de navires câbliers sera un atout essentiel pour garantir la résilience et la sécurité de l’Internet mondial. Il témoigne de notre confiance dans les perspectives d’Orange Marine et dans l’expertise exceptionnelle de ses équipes. déclare Michaël Trabbia, CEO Orange Wholesale.

Des navires polyvalents pour une maintenance et une pose de câbles optimisées

Ces navires sisterships* de l’emblématique Sophie Germain lancé en 2023, seront principalement dédiés à la maintenance des câbles sous-marins. Ils pourront également poser des liaisons jusqu’à 1 000 kilomètres.

Ces deux nouveaux navires remplaceront le Léon Thévenin (1983, basé en Afrique du Sud) et l’Antonio Meucci (1987, basé en Italie), actuellement chargés de la maintenance des câbles en Atlantique, Océan Indien, Méditerranée, Mer Noire et Mer Rouge.

La construction des navires a été confiée au chantier naval srilankais Colombo Dockyard, reconnu pour son expertise et, ayant déjà livré le Sophie Germain. Ce choix s’inscrit dans une logique d’excellence industrielle et de collaboration internationale, tout en répondant aux normes les plus exigeantes du secteur. Leur livraison est attendue en 2028 et 2029.

Une flotte innovante pour une empreinte carbone réduite

Ces nouveaux navires intégreront des technologies de pointe pour réduire leur consommation de carburant et leurs émissions de CO₂ de 20 % par rapport aux navires actuels :

Une carène profilée, optimisée pour les réparations et réduisant la consommation de carburant de 25%, Un système hybride combinant production Diesel et un stockage et appoint électrique par batteries, Des propulseurs principaux Azipods pour une maniabilité et fiabilité accrues, La possibilité de branchement sur le réseau électrique terrestre à quai, limitant ainsi l’empreinte carbone.

Ils seront également équipés d’un robot sous-marin filoguidé (ROV) conçu et fabriqué par Orange Marine, permettant de couper, inspecter et enfouir les câbles, stockés sous hangar, en toute sécurité.

Pour Didier Dillard, Président d’Orange Marine et d’Elettra Tlc : « Le vieillissement de la flotte de navires câbliers constitue une préoccupation majeure pour tous les acteurs de l’industrie des câbles sous-marins. La construction de ces nouveaux navires permettra à Orange Marine et Elettra de disposer de la flotte de navires câbliers la plus moderne au monde, au service de tous nos clients, partout dans le monde, avec une empreinte environnementale optimisée »

Walid Naffati

