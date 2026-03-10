Orange prépare des tests de connectivité satellite Direct-to-Device avec AST SpaceMobile en Roumanie

Partagez 0 Partages

Orange renforce sa stratégie de connectivité satellitaire. L’opérateur a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec AST SpaceMobile et Satellite Connect Europe, une coentreprise entre AST SpaceMobile et Vodafone, afin de collaborer sur la technologie Direct-to-Device (D2D) dans plusieurs marchés où le groupe est présent.

L’objectif est de compléter la couverture des réseaux mobiles terrestres d’Orange, notamment dans les zones difficiles d’accès, et d’améliorer la résilience globale des services.

Des tests prévus en Roumanie en 2026

Dans le cadre de cette coopération, Orange et Satellite Connect Europe mèneront des tests de connectivité satellite D2D en Roumanie au second semestre 2026. Ces essais porteront sur la voix, les SMS et les échanges de données, directement entre les satellites et les smartphones compatibles.

Les partenaires étudieront également l’intégration de cette connectivité satellitaire au cœur de réseau d’Orange, tout en veillant à répondre aux exigences de sécurité et de régulation européennes.

Compléter les réseaux terrestres

Cette initiative s’inscrit dans le nouveau plan stratégique du groupe, « Trust the future », qui vise à garantir une connectivité permanente en combinant réseaux terrestres et satellites.

Orange a déjà franchi une première étape dans ce domaine avec le lancement en décembre 2025 en France de son service « Message Satellite », permettant l’envoi de SMS via satellite. L’opérateur affirme avoir été le premier en Europe à proposer commercialement ce type de service.

Un rôle historique dans les services satellitaires

Avec plus de 60 ans d’expérience dans le secteur spatial, Orange travaille avec de nombreux acteurs du satellite, sur différentes orbites. Le groupe fournit également des infrastructures au secteur, notamment via ses téléports et stations terrestres, dont le site de Bercenay-en-Othe en France, certifié Tier-4 par la World Teleport Association.

Pour Christel Heydemann, Directrice générale d’Orange, la technologie Direct-to-Device représente un complément essentiel aux réseaux mobiles existants pour garantir une connectivité continue.

Du côté d’AST SpaceMobile, son fondateur et PDG Abel Avellan estime que ce partenariat permettra d’accélérer le déploiement du haut débit cellulaire spatial, avec l’objectif de connecter directement les smartphones standards et de réduire les zones blanches.

Avec ces essais en Roumanie, Orange confirme que la connectivité satellite intégrée aux réseaux mobiles devient un axe stratégique majeur pour l’industrie des télécommunications.

