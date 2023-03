Orange s’associe à OneWeb pour consolider sa couverture satellite

Partagez 13 Partages

Le groupe Orange a annoncé, la semaine dernière, un partenariat avec l’opérateur de satellites télécom, OneWeb. Grâce à la constellation de satellites en orbite basse de OneWeb, l’opérateur aura la possibilité d’étoffer sa couverture satellite mondiale, notamment, sur trois continents : l’Europe, l’Afrique et l’Amérique latine.

Orange tend, en vertu de ce partenariat, à offrir à ses clients Business des « solutions haut débit, résilientes et à faible latence », lit-on dans un communiqué du groupe. Cela permettra au groupe d’améliorer la connectivité dans les zones mal desservies, en particulier, et ainsi réduire la fracture numérique.

“Grâce à ce partenariat, Orange sera en mesure de proposer une offre de connectivité enrichie intégrant la solution LEO de OneWeb, aux opérateurs télécom et aux entreprises de différentes régions du monde. La technologie LEO de OneWeb viendra ainsi compléter la gamme de services Orange et permettra de connecter, avec une latence améliorée, les régions difficiles d’accès qui ne pouvaient pas jusqu’à présent être desservies. La qualité de service et la faible latence offertes par les services OneWeb permettront par ailleurs d’augmenter la satisfaction client et de proposer de nouvelles applications, ainsi que de nouveaux services OTT. Ce partenariat présente également d’autres avantages, notamment l’augmentation de la résilience et de la couverture géographique des solutions d’entreprise et de backhaul dans les zones isolées d’Europe, d’Amérique latine, d’Afrique et au delà. Avec la solution de OneWeb, Orange propose ainsi un porfolio de solutions multi-orbitales, et complète ses quarante années d’expérience dans le domaine de la connectivité par satellite, au profit des petites, moyennes et grandes entreprises, des opérateurs de télécommunication et des fournisseurs d’accès à Internet“.

Les satellites en orbite basse (Low Earth Orbit ou LEO) naviguent, comme leur nom l’indique, à une altitude relativement basse (entre 160 et 2000 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre). Ils sont utilisés pour de nombreuses applications, telles que l’observation, la navigation et la recherche scientifique, ainsi que les télécommunications.

En raison de leur altitude relativement basse, ils ont l’avantage d’une latence de communication plus faible et une bande passante plus large ; éléments importants pour certaines applications, celles qui nécessitent une communication en temps réel, notamment.

NJ