Orange Tunisie accueille le nouveau câble sous-marin MEDUSA : une avancée stratégique pour la connectivité de la Tunisie et de la Méditerranée

Orange Tunisie et Medusa Submarine Cable System annoncent l’atterrissement du câble sous-marin MEDUSA à Bizerte, marquant une étape décisive pour le renforcement de la connectivité numérique de la Tunisie et son intégration dans l’économie numérique mondiale.

La Tunisie devient ainsi le premier pays du continent africain à accueillir le câble MEDUSA, une infrastructure stratégique qui reliera, à terme, treize pays d’Afrique du Nord, d’Europe du Sud et du Proche-Orient. Long de plus de 8 000 km, le système MEDUSA est le plus vaste réseau de fibre optique sous-marine de la Méditerranée. Il connectera directement la Tunisie à Marseille, où le câble a atterri le 8 octobre dernier, avant de poursuivre son déploiement vers d’autres pays méditerranéens.

Le tronçon tunisien s’étend sur 1 040 km et offrira à Orange Tunisie une capacité maximale de 24 Tbps. L’opérateur sera propriétaire et gestionnaire de la station d’atterrissement de Bizerte, incluant l’ensemble des infrastructures techniques associées, renforçant ainsi le rôle de la Tunisie comme hub numérique stratégique en Méditerranée.

Soutenu par l’Union européenne, à travers la Connecting Europe Facility – Digital, et par la Banque européenne d’investissement, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway, le projet MEDUSA vise à renforcer les infrastructures numériques reliant l’Europe et l’Afrique.

Pour l’Union européenne, ces infrastructures sont essentielles pour mieux intégrer la Tunisie aux marchés et aux pôles de recherche européens, renforcer la souveraineté numérique et la résilience des réseaux, tout en favorisant l’inclusion digitale des populations.

Stéphane Varret, Directeur Général d’Orange Tunisie, a déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir MEDUSA, une infrastructure stratégique qui consolide la position de la Tunisie comme hub numérique de la Méditerranée. Ce projet, mené aux côtés de Medusa Submarine Cable System et soutenu par l’Union Européenne, illustre notre engagement à connecter durablement les territoires et à accélérer la transformation digitale du pays. »

Giuseppe Perrone, Ambassadeur de l’Union Européenne, a déclaré : « À travers l’initiative Global Gateway, l’Union Européenne soutient la création de ponts numériques concrets entre nos continents. MEDUSA symbolise ce partenariat euro-africain moderne, fondé sur la connectivité, l’innovation et les valeurs partagées du développement durable. »

Norman Albi, Directeur Général de Medusa Submarine Cable System, a déclaré : « L’atterrissement du câble sous-marin Medusa à Bizerte concrétise une vision commune : celle d’une Méditerranée plus connectée, ouverte et compétitive. Grâce à une collaboration étroite avec notre partenaire Orange Tunisie, nous rapprochons l’Afrique et l’Europe en déployant une infrastructure essentielle au développement économique et au progrès technologique de la région pour les 25 prochaines années. »

Fort du succès du câble DIDON en 2014, Orange Tunisie poursuit son engagement en faveur du développement des infrastructures internationales. Avec MEDUSA, l’opérateur réaffirme sa volonté de participer activement à la transformation numérique du pays, de renforcer l’attractivité de la Tunisie auprès des investisseurs et de consolider son rôle de hub numérique régional.

D’après communiqué

