Orange Tunisie célèbre la 15ème édition du Orange Summer Challenge : les jeunes talents au service de l’innovation durable

Orange Tunisie a organisé, ce mercredi 22 octobre au Théâtre des Jeunes Créateurs à la Cité de la Culture, la cérémonie de clôture de la 15ème édition du Orange Summer Challenge (OSC), un rendez-vous annuel incontournable organisé par le réseau des Orange Digital Centers en Afrique et Moyen-Orient, pour les jeunes talents tunisiens passionnés de technologies et d’innovation.

Startup4Good : des solutions durables portées par les talents de demain

Placée cette année sous le thème « Startup4Good : des solutions durables portées par les talents de demain ! », cette édition a réuni 25 jeunes stagiaires accompagnant 4 porteurs de projets pour transformer des idées innovantes en solutions technologiques concrètes.

Pendant trois mois, les participants ont bénéficié d’un coaching intensif assuré par les équipes de l’école du Code « Orange Developer Center », du FabLab Solidaire de la Fondation Orange Tunisie EL FabSpace Lac ainsi que par les partenaires AWS, META, Dar Blockchain & The Hashgraph Association et le PNUD.

Plus de 50 sessions de formation et de mentorat ont été dispensées, couvrant des thématiques clés telles que l’intelligence artificielle, le cloud computing ou encore la gestion financière.

Quatre projets à fort impact pour un avenir plus durable

Les jeunes talents ont développé des solutions innovantes répondant à des défis réels dans les domaines de l’environnement, de l’économie circulaire, de l’agriculture et de la gestion de l’eau :

  •  AlgaePool : production locale de spiruline à travers des unités modulaires fabriquées à partir de containers recyclés.
  •  Valbio Déchets Composites : transformation de déchets plastiques et résidus agricoles en granulés écologiques et filaments 3D.
  •  Bean Back : revalorisation du marc de café pour des applications dans la cosmétique, l’agriculture et l’agroalimentaire.
  •  WEDTECT – DripIn : système intelligent de détection de fuites d’eau basé sur l’IA et le cloud pour une meilleure gestion des ressources hydriques.

Devant plus de 300 participants venus du monde académique, professionnel et des médias, les jeunes talents ont pitché leurs solutions innovantes. Le public, conquis par leur créativité, a voté en direct pour élire l’équipe la plus convaincante.

Des prix pour récompenser l’innovation et l’engagement

Les lauréats se sont vu décerner quatre prix Orange Tunisie :

  1. 1er prix : 7 000 DT pour WEDTECT – DripIn
  2. 2ème prix : 5 000 DT pour Bean Back
  3. 3ème prix : 3 000 DT pour AlgaePool
  4. 4ème prix : 2 000 DT pour Valbio Déchets Composites

Les gagnants de cette édition participeront à la finale internationale du Orange Summer Challenge, aux côtés des lauréats des 14 pays du réseau Orange Digital Center en Afrique et au Moyen-Orient. Les meilleurs projets bénéficieront d’un soutien financier et d’un accompagnement sur mesure pour concrétiser leurs ambitions à grande échelle.

Source : Communiqué

