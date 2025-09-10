Orange Tunisie célèbre la 15ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social

Partagez 0 Partages

Lors d’une cérémonie organisée lundi 8 septembre à Tunis, Orange Tunisie a révélé les noms des quatre lauréats tunisiens du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM).

Cette 15ème édition a franchi une nouvelle étape avec le lancement du Prix Féminin National, une initiative appuyée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie. Ce prix inédit vient récompenser un projet porté par une femme, illustrant la volonté de promouvoir l’entrepreneuriat féminin et l’innovation inclusive.

Cette année a été marquée par une participation remarquable, avec la soumission de 136 projets innovants à impact et basés sur les technologies. Ces projets mettent en évidence le potentiel des télécommunications dans le développement du pays, ouvrant ainsi des opportunités d’amélioration des conditions de vie dans des domaines aussi variés que l’éducation, la santé, l’agriculture, l’énergie, le transport, l’environnement ou les services. Ce dynamisme témoigne de l’engagement continu de l’ensemble des acteurs impliqués en faveur de l’entrepreneuriat social et de l’innovation, contribuant ainsi à un impact positif sur la société tunisienne.

Les quatre lauréats sont qualifiés pour participer à la grande finale internationale, où ils seront en compétition avec les candidats lauréats des 16 autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient dans lesquels le Groupe Orange est présent.

Cette année, 7 entrepreneurs finalistes se sont succédé sur scène pour présenter leurs projets. Parmi eux, 3 initiatives portées par des femmes, en lien pour le Prix Féminin :

· Mhamed Raboudi avec son projet Alder Green Solutions (ClimateTech) qui valorise le carbone des sols africains pour soutenir à la fois les agriculteurs et les entreprises. En transformant les terres agricoles en puits de carbone traçables, le projet permet aux entreprises de réduire leurs taxes carbone tout en rémunérant les agriculteurs, contribuant ainsi à une agriculture durable et à une économie verte ;

· Omar Bentaleb avec son projet Mycelium Innovations (BioTech) qui lutte contre la pollution plastique en transformant des déchets agricoles en emballages durables à base de champignons, moulés par impression 3D. Légers, solides et biodégradables, ils remplacent les emballages traditionnels et, une fois compostés, peuvent même se transformer en fleurs, illustrant une économie circulaire innovante ;

· Mahdi Oueslati avec son projet LR Move (Inclusive Mobility) qui propose une plateforme digitale qui connecte les personnes à mobilité réduite à des véhicules adaptés et à des accompagnateurs qualifiés. Cette solution innovante facilite des trajets sécurisés et accessibles, favorisant autonomie et inclusion sociale ;

· Fehmi Kharroubi avec son projet ExynoTech (AquaTech) qui accompagne la pisciculture vers plus de durabilité grâce à une bouée connectée all-in-one, combinant IoT et IA. Elle permet de suivre en temps réel la biomasse, la qualité de l’eau et la santé des poissons, tout en optimisant la gestion des fermes via une plateforme cloud. ExypnoTech aide ainsi les pisciculteurs à améliorer leur productivité et à développer une aquaculture responsable ;

· Jihene Touati avec son projet Arzaak (EdTech) qui accompagne principalement les femmes peu ou pas scolarisées en Afrique et dans le monde arabe pour transformer leur talent créatif en revenus durables. Arzaak propose des formations en ligne adaptées, un accompagnement personnalisé et un marketplace alimenté par l’IA, connectant les apprenantes à des opportunités professionnelles ;

· Malak Boukthir avec son projet Ecofeed (AgriTech) qui réduit le coût de l’alimentation animale et l’insécurité alimentaire en transformant les sous-produits agricoles et marins locaux en aliments durables pour le bétail. Ecofeed propose des solutions abordables et écologiques, limitant le gaspillage, les émissions et la dépendance aux matières premières importées ;

· Souha Bêjaoui avec son projet ProVerdy (ClimateTech) qui propose une plateforme intelligente pour aider les entreprises à mesurer, réduire et compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Grâce à l’IA, ProVerdy automatise le calcul de l’empreinte carbone, fournit des tableaux de bord clairs et connecte les entreprises à des projets de compensation certifiés, facilitant ainsi une transition écologique accessible et performante.

Ces finalistes ont tous présenté leurs projets face à un jury de grande qualité, composé de :

· Adel Akrout_Orange Tunisie

· Nadia Gouta_PNUD Tunisie

· Faten Aissi_Flat6Labs Tunisie

· Ghazi Saddem_Startup Advisor

· Zeineb Messaoud_AfriLabs Tunisie

· Ali Mnif_Digital Africa

· Patricia Rinke_AfricInvest Group

et d’invités du monde des médias et du domaine de l’entrepreneuriat et de la RSE en Tunisie.

A la suite de la délibération du jury, les 4 lauréats qui ont été primés sont :

· Souha Bêjaoui, 1er prix pour son projet ProVerdy ;

· Malak Boukthir, 2ème prix pour son projet Ecofeed ;

· Fehmi Kharroubi, 3ème prix pour son projet ExynoTech ;

· Jihene Touati, lauréate du Prix Féminin National, appuyée par le PNUD Tunisie, pour son projet Arzaak.

Chacun d’entre eux remporte un prix de 15 000DT, 10 000DT et 5 000DT, la lauréate du Prix Féminin National reçoit, quant à elle, l’équivalent de 10 000 DT en équipements.

Les 4 lauréats se qualifient donc pour la grande finale internationale pour espérer remporter l’équivalent de 25 000€, 15 000€ ou 10 000€ et l’équivalent de 20 000€ pour le Prix Féminin International qui récompense un projet porté par une femme.

En outre, ils pourront bénéficier des opportunités (business, networking, coaching, etc.) présentées par Orange Tunisie et le Groupe Orange pour consolider et développer leurs projets.

Source : Communiqué

Partagez 0 Partages