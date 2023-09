Orange Tunisie et l’École canadienne de Tunis signent un accord de partenariat technologique stratégique

Partagez 0 Partages

Orange Tunisie et l’Ecole Canadienne de Tunis (ECT) ont signé un accord de partenariat afin de faire bénéficier les élèves ainsi que le corps enseignant d’une solution de connectivité, wifi et de sécurité de pointe. Ce partenariat marque le début d’une collaboration entre l’opérateur et l’établissement d’éducation internationale.

En associant l’expertise sur le marché B2B d’Orange Tunisie avec le savoir-faire pédagogique de l’ECT, cette initiative prometteuse vise à renforcer la position de l’établissement canadien en tant que pionnier de la transformation digitale en éducation.

Ce partenariat permettra également aux élèves de l’École Canadienne de Tunis de s’immerger dans les laboratoires innovants de l’Orange Digital Center. Cette initiative novatrice leur permettra de développer leurs compétences technologiques, d’explorer de nouvelles perspectives offertes par le digital et de se préparer de manière proactive aux défis du monde professionnel.

La collaboration entre Orange Tunisie et l’École Canadienne de Tunis souligne ainsi leur volonté commune et profonde de mettre le numérique au service de l’éducation.

Communiqué