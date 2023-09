Orange Tunisie – Gratuité des appels vers le fixe et le mobile du Maroc

Partagez 0 Partages

Suite au violent tremblement de terre qui a frappé le Maroc, Orange se mobilise pour faciliter aux Tunisiens le contact avec leurs membres de famille résidents au Maroc.

Orange offre 10 minutes d’appels par jour vers le fixe et le mobile du Maroc activable par code USSD sur le menu *250# et ce à compter du dimanche 10 Septembre à midi et jusqu’au Mardi 12 Septembre à midi.

Orange permettra ainsi de faciliter aux Tunisiens le contact avec leurs familles et amis au Maroc en leur offrant les appels gratuits.

Communiqué