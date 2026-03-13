En bref

Orange Tunisie innove encore et lance Orange Satellite, sa nouvelle solution d’Internet par satellite

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages


Orange Tunisie devient le premier opérateur du pays à proposer une solution d’Internet par satellite GEO pouvant atteindre 100 Mbps, destinée principalement aux zones isolées, afin de garantir une connectivité fiable partout où les infrastructures de télécommunications terrestres sont limitées ou inexistantes.

S’appuyant sur la dernière génération de technologie satellitaire d’Eutelsat, Orange Satellite permet de couvrir l’ensemble du territoire tunisien. Cette technologie de très haute capacité offre des performances nettement supérieures aux générations précédentes, avec davantage de bande passante, une meilleure stabilité du signal et des débits significativement améliorés, y compris dans les régions les plus reculées.

Deux offres sont proposées, avec des débits pouvant atteindre 100 Mbps, afin de répondre efficacement aux besoins d’accès à Internet de nos clients, en particulier les professionnels implantés dans des zones isolées, pour lesquels une connectivité fiable constitue un levier essentiel de développement.

Avec Orange Satellite, Orange Tunisie confirme son rôle de leader en matière d’innovation, réaffirme son engagement en faveur de l’inclusion numérique et poursuit ses efforts pour réduire la fracture digitale en rendant l’Internet haut débit accessible au plus grand nombre, sur l’ensemble du territoire.

Source : Communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

8.1K
L'actuTHD

Starlink ouvre les “précommandes” en Tunisie avec un acompte de 9 dollars, lancement commercial annoncé en 2026





4.4K
L'actuTHD

Paiements mobiles : la Tunisie encadre les codes USSD et impose la gratuité des services publics
2.4K
L'actuTHD

Tunisie – Classement du meilleur Internet mobile en 2025 selon nPerf: Tunisie Telecom et Orange au coude à coude
1.8K
En bref

Partenariat stratégique et innovant entre Tunisie Telecom et la BERD pour renforcer l’infrastructure numérique en Tunisie
1.4K
En bref

Paiement mobile en Tunisie : +81% de transactions en 2025
1.3K
En bref

Telefónica et Nokia collaborent pour accélérer l’adoption des API réseau grâce à l’IA agentique
1.3K
News

MWC 2026 : Mattel (Tunisie Telecom) sacré meilleur réseau mobile en Mauritanie par Ookla
1.3K
En bref

PC d’entreprise “always connected” : Ericsson et Microsoft posent les bases d’un nouveau standard 5G sécurisé sous Windows 11
1.3K
En bref

Tunisie Telecom gagne pour la 7e année consécutive le trophée nPerf de la meilleure connexion mobile
1.2K
En bref

IA, performance et confiance : The Digital Corner publie Beyond the AI, son livre blanc pour les entreprises tunisiennes
1.2K
L'actuTHD

Satellites LEO : bataille géopolitique en orbite basse, l’Afrique hors jeu, les télécoms fragilisés
1.2K
L'actuTHD

5G en Tunisie : l’effet vitrine s’estompe, le défi de la capacité commence
1.2K
En bref

Nouvel outil d’espionnage Android qui combine arnaque sentimentale et exfiltration de données
1.2K
En bref

Ooredoo Fintech Tunisie obtient l’agrément de la BCT et lance walletii by Ooredoo
1.1K
L'actuTHD

Anniversaire de la 5G en Tunisie : succès sur le fixe, frein sur les smartphones et quand la “vraie” 5G ?
1.1K
En bref

6G : quand les réseaux télécoms deviennent des capteurs du monde réel
1.1K
En bref

La Tunisie actera l’extinction officielle de la 3G fin 2027
1.1K
L'actuTHD

Marketing digital et IA (Partie 2) : quand la Data, l’expérience client et l’IA font la différence
1.0K
En bref

Tribune : Comment 2025 façonne le mobile en 2026
1.0K
En bref

Ce que l’essor de la 5G au Royaume-Uni signifie pour la messagerie mobile
To Top