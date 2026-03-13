Orange Tunisie innove encore et lance Orange Satellite, sa nouvelle solution d’Internet par satellite

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Orange Tunisie devient le premier opérateur du pays à proposer une solution d’Internet par satellite GEO pouvant atteindre 100 Mbps, destinée principalement aux zones isolées, afin de garantir une connectivité fiable partout où les infrastructures de télécommunications terrestres sont limitées ou inexistantes.

S’appuyant sur la dernière génération de technologie satellitaire d’Eutelsat, Orange Satellite permet de couvrir l’ensemble du territoire tunisien. Cette technologie de très haute capacité offre des performances nettement supérieures aux générations précédentes, avec davantage de bande passante, une meilleure stabilité du signal et des débits significativement améliorés, y compris dans les régions les plus reculées.

Deux offres sont proposées, avec des débits pouvant atteindre 100 Mbps, afin de répondre efficacement aux besoins d’accès à Internet de nos clients, en particulier les professionnels implantés dans des zones isolées, pour lesquels une connectivité fiable constitue un levier essentiel de développement.

Avec Orange Satellite, Orange Tunisie confirme son rôle de leader en matière d’innovation, réaffirme son engagement en faveur de l’inclusion numérique et poursuit ses efforts pour réduire la fracture digitale en rendant l’Internet haut débit accessible au plus grand nombre, sur l’ensemble du territoire.

Source : Communiqué

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