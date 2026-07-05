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Orange Tunisie : La 3ème édition du Challenge PFE consacre les talents de la Tech

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Orange Tunisie a clôturé la troisième édition de son Challenge PFE (Projet de Fin d’Études), réaffirmant son soutien à l’employabilité de la génération Z et à l’innovation technologique en Tunisie.

L’essentiel de l’édition 2026 :

  • 143 stagiaires retenus via le PFE Book pour intégrer les équipes de l’opérateur.
  • Un accompagnement complet : En plus de l’encadrement technique, les étudiants ont bénéficié d’ateliers sur les soft skills (pitch de soutenance, gestion du stress, communication).
  • Une finale sélective : Sur 21 projets présélectionnés devant un jury d’experts, 7 finalistes ont accédé à la grande finale en présence de la direction générale d’Orange et des universités partenaires. Trois lauréats ont été récompensés pour l’originalité et la pertinence de leurs projets.

Habib Latrach, DRH d’Orange Tunisie :

« Le Challenge PFE est devenu un véritable tremplin, permettant aux étudiants de valoriser leurs projets et de se préparer aux défis du monde professionnel. Il incarne pleinement notre engagement en faveur de la jeunesse et de l’employabilité. »

L’opérateur donne déjà rendez-vous aux étudiants pour la 4ème édition afin de continuer à propulser les futurs talents de la tech tunisienne.

D’après communiqué

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