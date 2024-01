Orange Tunisie lance Max it, sa super-application mobile !

Partagez 0 Partages

Avec le succès de My Orange, qui a remporté trois fois de suite, le Prix « Elu Produit de l’année » dans la catégorie application mobile, Orange Tunisie fait évoluer son application et lance sa super-app, Max it. Elle incarne une nouvelle expérience digitale en regroupant les meilleurs offres et services de l’opérateur. Cette application s’inscrit dans le cadre du projet global d’innovation d’Orange Afrique et Moyen-Orient (MEA) pour renforcer son positionnement d’opérateur multi-services sur le continent, offrant ainsi le meilleur du numérique.

Dès son lancement et afin de répondre aux attentes des utilisateurs, la super-app mobile d’Orange Tunisie offrira une expérience simple, efficace, et inclusive. Avec Max it, les clients peuvent de ce fait accéder à toutes les fonctionnalités de gestion de leurs lignes et à une marketplace avec un univers de e-commerce qui propose toutes nos offres de contenus digitaux (gaming, musique, VOD, lifestyle, etc.) et qui va permettre de les enrichir et les diversifier avec des partenariats nationaux et internationaux. Autre nouveauté de taille : Dans la super-app Max it, les clients d’Orange Tunisie ont accès à une nouvelle offre mobile digitale et personnalisable, qui contient une large gamme d’options internet au meilleur prix et beaucoup d’avantages exclusifs.

Maxi it est le fruit d’un travail co-construit entre les équipes internes d’Orange Tunisie et celles de Keyrus Tunisie, avec le support d’Orange MEA. Cette plateforme mobile, évolutive et ouverte, encouragera le développement de partenariats sur le continent, qui est au cœur de la stratégie d’Orange MEA.

Communiqué