Orange Tunisie lance un projet de solarisation de son réseau mobile

Depuis son lancement commercial en 2010, Orange Tunisie mène une politique de responsabilité sociale, en ligne avec sa stratégie d’opérateur de télécommunications multiservices, qui se base sur 3 grands axes : l’inclusion numérique, l’environnement et la mixité et qui se conforme aux Objectifs de Développement Durable (ODD). L’ambition d’Orange Tunisie est d’être un acteur important, de par son métier, de la transformation digitale en Tunisie et d’accompagner la transition écologique et énergétique du pays vers des énergies renouvelables.

Ainsi et dans le domaine de la protection de l’environnement et de la transition énergétique, Orange Tunisie a lancé plusieurs chantiers depuis 2020 : Processus de renouvellement de la certification iso 14001, collecte et recyclage de l’ensemble des déchets, programme d’efficacité énergétique en collaboration avec la start-up Wattnow, avec un gain de 30% sur la consommation des sites administratifs et de 10% pour les data centers, formations et engagement des collaborateurs, y compris le top management. Tous ces chantiers fontappel à la fois à l’expertise d’Orange Tunisie et à celle de plusieurs partenaires tunisiens.

L’un des derniers grands chantiers mis en place tout récemment est celui du projet de solarisation progressive des sites techniques d’Orange Tunisie. En effet, Orange Tunisie et la société International Telecom Services (ITS.COM) viennent de signer un accord de partenariat afin de procéder au déploiement de panneaux solaires sur l’ensemble des stations radio basse tension de l’opérateur, dans la limite des contraintes techniques éventuelles (espace, orientation…).

Plus précisément, le projet concerne plus de 1000 sites et a pour objectif de produire de l’énergie renouvelable et réduire ainsi l’empreinte carbone d’Orange Tunisie. Le taux d’énergie d’origine renouvelable sur la consommation globale du réseau mobile d’Orange Tunisie atteindra à terme 15%.

En effet, la consommation électrique du réseau reste un poste important dans la comptabilité carbone, responsable de l’émission directe de gaz à effet de serre (GES).

L’objectif affiché d’Orange Tunisie est de diminuer son empreinte carbone de près de 3550 tonnes d’équivalent CO2.

« Ce projet, pionnier en Tunisie, contribuera à accélérer la transition énergétique du pays et à atteindre les objectifs environnementaux d’Orange Tunisie d’ici 2025 », selon Adel Akrout, CTO et Chief Climate Officer de l’opérateur.

« Notre partenaire ITS.COM, agréé par la STEG et l’ANME, est un spécialiste du déploiement des solutions photovoltaïques ayant plusieurs références pour une puissance cumulée de plusieurs MWc. Son engagement et sa coopération avec la STEG sont donc des éléments clés dans l’aboutissement de ce projet », a-t-il également ajouté.

Adnen Ben Hassine, PDG de ITS.COM, a, pour sa part, déclaré : « Ce projet, qui s’inscrit dans la durée, près de 18 mois, permet de contribuer à lutter contre le réchauffement climatique, c’est l’essence même de notre partenariat, soit notre volonté commune et profonde de participer à cette transition vers une économie verte en Tunisie ».

