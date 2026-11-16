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Orange Tunisie annonce l’obtention du statut d’Opérateur Économique Agréé (OEA), délivré par la Direction Générale des Douanes. Cette reconnaissance distingue les entreprises qui répondent à des exigences strictes en matière de conformité douanière, de fiabilité et de maîtrise de leurs opérations.

Attribué à un nombre limité d’entreprises en Tunisie, ce statut vient saluer la rigueur des procédures mises en place par Orange Tunisie. Il se traduit également par un avantage opérationnel concret : bénéficier d’une procédure de dédouanement simplifiée et l’enlèvement immédiat des marchandises. Cet agrément contribuera à renforcer la compétitivité de l’entrepris grâce à une meilleure maitrise de sa chaine d’approvisionnement et de ses opérations de logistique ainsi qu’à la réduction de ses coûts directs et indirects.

Stéphane Varret Directeur Général d’Orange Tunisie, déclare : « Cette reconnaissance vient valoriser le travail de nos équipes et les efforts engagés pour optimiser nos processus douaniers. La simplification des procédures de dédouanement représente un véritable atout pour nos activités : elle nous permettra de mieux anticiper nos besoins, de gagner en souplesse dans la gestion de nos approvisionnements et de répondre plus efficacement aux enjeux de nos activités. »

Avec l’obtention de ce statut, Orange Tunisie poursuit sa démarche d’amélioration continue et renforce son efficacité au service du développement de ses infrastructures et de la qualité de ses services numériques en Tunisie afin de mieux servir ses clients.

Source : Communiqué

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