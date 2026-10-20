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Orange Tunisie organise une journée de sensibilisation sur le Cyberharcèlement

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Orange Tunisie a organisé, samedi 17 octobre 2026, la seconde édition du #ForGoodConnectionsDay, en partenariat avec la Fédération Tunisienne des Sports Scolaires et Universitaires (FTSSU).

Organisée à Tunis, le 17 octobre 2026, cette journée a réuni 120 adolescents âgés de 11 à 15 ans, dont des enfants de salariés Orange Tunisie, autour d’un programme mêlant sport, jeux et sensibilisation aux usages responsables du numérique.

Cyberharcèlement, exposition à des contenus inappropriés, hyperconnexion… Face aux risques auxquels les jeunes peuvent être confrontés en ligne, il est essentiel de les aider à acquérir les bons réflexes et à évoluer dans un environnement numérique plus sûr. C’est tout le sens de l’engagement d’Orange Tunisie à travers #ForGoodConnections, un programme qui a permis de sensibiliser, depuis juin 2025, près de 10 000 bénéficiaires à travers la Tunisie, parmi lesquels des adolescents, des parents et des enseignants.

Pour cette deuxième édition, le sport et le jeu ont été placés au cœur de la démarche de sensibilisation. Matchs de football, olympiades, défis collectifs et fête foraine avec des stands de jeux participatifs ont rythmé la journée, dans un esprit de convivialité, de coopération et de partage.

Un atelier pédagogique autour d’un jeu de cartes a également invité les adolescents à se confronter à des situations concrètes rencontrées en ligne, à exprimer leurs réactions et à échanger sur les comportements à adopter. Une approche participative qui favorise la réflexion et permet d’aborder les enjeux du numérique de manière accessible et ludique.

Sur le terrain comme en ligne, les mêmes valeurs sont essentielles : le respect, la solidarité et le sens des responsabilités. À travers les activités sportives et les mises en situation, les jeunes ont ainsi été sensibilisés à l’importance de ces valeurs dans leurs interactions, y compris dans le monde numérique.

Les encadrants de la FTSSU et les salariés bénévoles d’Orange Tunisie se sont mobilisés aux côtés des jeunes pour faire de cette journée un moment de partage et d’apprentissage. Cette mobilisation illustre une conviction commune : la protection des enfants en ligne est une responsabilité partagée, qui implique les familles, les acteurs éducatifs, les associations et les entreprises.

À travers #ForGoodConnections, Orange Tunisie poursuit son engagement en faveur d’un numérique plus sûr et plus responsable, en accompagnant les jeunes, les familles et les acteurs éducatifs dans l’acquisition de réflexes adaptés aux défis du monde connecté.

Source : Communiqué

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