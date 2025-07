Orange Tunisie poursuit son engagement à soutenir les start-up avec la 7ème cohorte d’Orange Fab

Partagez 0 Partages



Orange Tunisie réaffirme son engagement en faveur de l’innovation et de l’entrepreneuriat à travers son programme d’accélération Orange Fab. Lancé en 2019, ce programme a déjà soutenu 40 start-up tunisiennes , renforçant leur croissance, grâce à un accompagnement stratégique personnalisé et à des opportunités commerciales concrètes. A ce jour, plus de 68 contrats commerciaux ont été conclus témoignant de l’impact réel du programme.

Cette année, la 7 ème cohorte d’Orange Fab Tunisie a accompagné 5 nouvelles start-up à fort potentiel, sélectionnées pour leur capacité à innover dans des secteurs clés : Intelligence Artificielle, RH Tech, Ad Tech, Data, Economie circulaire. En plus du mentoring ciblé, elles ont bénéficié de connexions stratégiques avec des fonds d’investissement comme Orange Ventures, Digital Africa ou encore Flat6Labs ains qu’avec des business angels internationaux. Le programme leur a également offert une visibilité accrue lors d’événements de référence tels que VivaTech à Paris ou GITEX Africa à Marrakech.

Présentation des start-up qui composent la 7 ème cohorte :

– ToumAI (IA & Voix du client) : Spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) et l’analyse de la voix du client, ToumAI développe des solutions vocales capables de comprendre et d’interagir en langues locales, y compris les dialectes comme le tunisien. Son modèle repose sur des solutions SaaS et des API permettant d’automatiser les interactions clients (voicebots multilingues) et d’analyser en profondeur les retours audios et écrits via un système de Quality Monitoring multicanal. En partenariat avec Orange Tunisie, la start-up a lancé une solution d’automatisation vocale personnalisée en dialecte tunisien, qui permet de multiplier par 10 le taux de réponse sur une campagne ciblée, tout en limitant les coûts opérationnels de 40%. Une innovation au service d’une relation client plus fluide, inclusive et efficace.

– Guepard (IA & Infrastructure de Données) : Plateforme innovante et propriétaire de gestion des environnements de données, capable de cloner 1 To en 5 secondes. Actuellement en phase de tests poussés, elle optimise la compression (facteur de 2,17x atteint), la gouvernance et la traçabilité des données grâce à des fonctionnalités avancées comme le versioning des datasets et le voyage dans le temps entre versions. Cette solution apporte plus de vélocité et de flexibilité à l’équipe AI & Analytics, tout en particulier les coûts et optimisant l’infrastructure.

– Millim (Ad Tech et Creative Tech) : La marketplace à impact, Millim propose des jeux concours offrant une seconde vie aux invendus des marques, associés à un système de fidélité unique. En partenariat avec Orange Tunisie, la start-up a intégré le paiement par vente mobile, permettant bientôt aux abonnés d’Orange Tunisie de participer facilement et en un clic. Cette solution simple et accessible à tous favorise une économie circulaire et un numérique durable, illustrant ainsi comment l’innovation numérique peut servir à la fois le climat, le pouvoir d’achat et un divertissement parfaitement responsable, adapté au marché tunisien.

– Psynastiques (Tech RH) : La start-up révolutionne le développement managérial avec des programmes immersifs basés sur des jeux de rôle interactifs et personnalisés, conçus scientifiquement pour ancrer durablement des comportements constructifs. Déployé chez Orange Tunisie, son programme de 14 semaines a renforcé la collaboration et la performance d’un groupe de managers, avec un taux d’engagement de 100% et une satisfaction moyenne de 4,4/5. Contrairement aux outils classiques, cette solution innovante permet aux managers de s’auto-évaluer par rapport à un groupe (sur par exemple : empathie, gestion des conflits, etc.), d’identifier les comportements à améliorer, puis de progresser de manière autonome grâce à des scénarios adaptés en continu à leurs réponses et aux défis modernes du management.

– Wefix (Technologie verte) : La plateforme tunisienne primée au concours international POESAM (2 ème prix), spécialisée dans le reconditionnement d’appareils électroniques et électroménagers. En partenariat avec Orange Tunisie, les collaborateurs sont encouragés à donner une seconde vie à leurs smartphones ou à la vente des différents appareils via la plateforme. Parallèlement, Wefix bénéficie d’un accompagnement technique via l’École du Code d’Orange Digital Center Tunis pour faire évoluer sa plateforme, avec une roadmap tech visant un lancement imminent pour les B2C. Un simulateur en ligne, développé pendant l’accélération, permet d’évaluer facilement la valeur de reprise en quelques clics, offrant un parcours client phygital simple et fluide. Collectés, enregistrés et remis à neuf, ces appareils sont revendus avec traçabilité et garantie, soutenant l’économie circulaire, l’inclusion numérique et le développement des compétences locales.

Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie, déclare : « Orange Fab Tunisie, c’est bien plus qu’un programme : C’est un levier stratégique pour préparer les start-up tunisiennes vers le succès, en Tunisie et à l’international. Nous investissons durablement dans l’innovation locale et la tech africaine de demain. »

Source : Communiqué