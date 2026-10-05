Orange Tunisie récompense 138 jeunes lauréats à l’occasion de la 13ème édition de Smart Day

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Orange Tunisie a célébré la 13ème édition de Smart Day, sa Journée du Savoir, en récompensant 138 enfants de collaborateurs pour leurs résultats scolaires et universitaires. Un rendez-vous annuel qui met à l’honneur la réussite, l’effort et la persévérance des jeunes générations.

Devenue une tradition au sein d’Orange Tunisie, Smart Day est chaque année l’occasion de célébrer les réussites des enfants des collaborateurs et de partager un moment de fierté avec leurs familles.

Pour cette 13ᵉ édition, 138 lauréats ont été récompensés pour leurs parcours et leurs résultats :

56 élèves de 6ᵉ année ;

58 élèves de 9ᵉ année / Brevet ;

15 bacheliers ;

9 étudiants pour leurs réussites universitaires.

Au-delà des résultats scolaires, Smart Day souhaite valoriser le travail, la persévérance et le goût de l’effort, tout en reconnaissant le rôle des familles dans l’accompagnement des jeunes tout au long de leur parcours.

Habib Latrach, Directeur des Ressources Humaines d’Orange Tunisie, déclare : « Smart Day est un moment particulier pour nous, car il nous permet de célébrer les réussites de nos jeunes et de partager la fierté de leurs familles. Derrière chaque résultat, il y a du travail, de la persévérance et beaucoup d’engagement. C’est aussi l’occasion de remercier nos collaborateurs pour leur engagement au quotidien et de rappeler combien la transmission et le développement des talents sont importants pour construire l’avenir. »

À travers Smart Day, Orange Tunisie inscrit la reconnaissance et l’accompagnement des talents dans une démarche qui place l’humain au cœur de l’entreprise. Cette initiative vient également compléter les actions menées par Orange Tunisie en faveur de l’éducation, de l’inclusion et de l’égalité des chances.

D’après communiqué

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