Orange Tunisie révèle les lauréats nationaux du Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique et Moyen-Orient 2023

Orange Tunisie a révélé, jeudi 7 septembre 2023, les noms des trois lauréats tunisiens du Prix Orange de l’Entrepreneur Social (POESAM). Cette 13e édition a été marquée par une participation remarquable, avec la soumission de 105 projets innovants basés sur les technologies de l’information et de la communication (TIC). Ces projets mettent en évidence le potentiel des télécommunications dans le développement du pays, ouvrant ainsi des opportunités d’amélioration des conditions de vie dans des domaines tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, l’énergie, le transport, l’environnement et les services. Ces projets reflètent également l’engagement continu des jeunes dans l’entrepreneuriat social innovant pour contribuer à un impact positif sur la société tunisienne.

Les trois lauréats sont désormais qualifiés pour participer à la grande finale internationale, où ils seront en compétition avec les candidats des autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient dans lesquels le Groupe Orange est présent, soit au total 51 candidats.

Pour cette 13e édition du POESAM, les six entrepreneurs finalistes en compétition qui ont pitché sont :

Firas Dhaouadi, avec son projet EdTrust (EdTech), un ensemble d’outils dédiés aux intervenants éducatifs dans le but de digitaliser et d’améliorer le processus éducatif ;

avec son projet (EdTech), un ensemble d’outils dédiés aux intervenants éducatifs dans le but de digitaliser et d’améliorer le processus éducatif ; Sabrine Chennaoui, avec son projet Monsapo (GreenTech), une gamme de produits écoresponsables ancrée dans l’économie circulaire pour particuliers et professionnels ;

avec son projet (GreenTech), une gamme de produits écoresponsables ancrée dans l’économie circulaire pour particuliers et professionnels ; Aymen Sarraj, avec ContyFind (Business Software and Services), une application web et mobile innovante, dédiée à résoudre les problèmes courants des dommages subis par les conteneurs et les remorques lors des opérations maritimes ;

avec (Business Software and Services), une application web et mobile innovante, dédiée à résoudre les problèmes courants des dommages subis par les conteneurs et les remorques lors des opérations maritimes ; Nidhal Louhichi, avec son projet eSteps (HealthTech), une solution de suivi à distance pour les maladies neurodégénératives et chroniques, comme par exemple la sclérose en plaques, à destination des patients et des professionnels de santé ;

avec son projet (HealthTech), une solution de suivi à distance pour les maladies neurodégénératives et chroniques, comme par exemple la sclérose en plaques, à destination des patients et des professionnels de santé ; Ghalia Damak, avec son projet Comporoll (GreenTech), des composteurs domestiques et industriels rotatifs et modulaires permettant à chacun de jouer un rôle actif dans la réduction des déchets et la création d’un sol plus fertile ;

avec son projet (GreenTech), des composteurs domestiques et industriels rotatifs et modulaires permettant à chacun de jouer un rôle actif dans la réduction des déchets et la création d’un sol plus fertile ; Mohamed Ben Ahmed, avec son projet Aquadeep (AgriTech), une solution technologique basée sur l’intelligence artificielle pour optimiser et rentabiliser la production des fermes aquacoles.

Tous les finalistes ont ainsi présenté leurs projets face à un jury de grande qualité, composé de :

Thierry Millet _Orange Tunisie

_Orange Tunisie Zeineb Messaoud _The DOT

_The DOT Mohamed Jemaa _Sodexo Tunisie & Maroc

_Sodexo Tunisie & Maroc Amel Saidane _Betacube

_Betacube Rachid Abidi _Lab’ess

_Lab’ess Mayssa Mrabet _AfriLabs

_AfriLabs Mehdi Fathallah

Aussi, suite à la délibération du jury, les trois lauréats qui ont été primés sont :

Nidhal Louhichi, 1er prix pour son projet eSteps

Mohamed Ben Ahmed, 2e prix pour son projet Aquadeep

Ghalia Damak, 3e prix pour son projet Comporoll

Chacun d’entre eux remporte un prix de 15 000DT, 10 000DT et 5 000DT. Les 3 lauréats se qualifient donc pour la grande finale internationale pour espérer remporter l’équivalent de 25 000€, 15 000€ ou 10 000€ et, pourquoi pas, en sus, la dotation du Prix Féminin (l’équivalent de 20 000€) qui récompense un projet porté par une femme.

En outre, ils auront l’opportunité de participer à un programme d’accompagnement de 6 mois animé par des professionnels de la création et du financement de jeunes entreprises. Cela leur permettra de bénéficier de conseils et de ressources supplémentaires pour consolider et développer leurs projets.

