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Orange Tunisie figure dans le Corporate Startup Activity Index 2026 de StartupBlink, un classement international qui met en lumière les entreprises les plus actives dans leur collaboration avec les startups et leur engagement en faveur de l’innovation ouverte. Il évalue notamment leurs initiatives d’accompagnement, d’accélération, de financement et de partenariat avec les startups. L’opérateur est la seule entreprise tunisienne à faire partie des 1156 entreprises évaluées dans le cadre de cette édition.

Avec une 478ème place mondiale, Orange Tunisie se positionne première entreprise du Maghreb, 6ème en Afrique et 19ème dans la région Moyen-Orient et Afrique. C’est également la seule filiale classée individuellement aux côtés du Groupe Orange, qui occupe la 97ème place mondiale.

Cette reconnaissance reflète l’engagement de longue date d’Orange Tunisie en faveur de l’entrepreneuriat et de l’open innovation. Cet engagement se concrétise à travers l’écosystème Orange Digital Center (ODC) dédié à la formation, à l’innovation et à l’entrepreneuriat, et notamment ses deux programmes phares : Orange Fab, l’accélérateur corporate, qui soutient les startups innovantes et favorise leurs collaborations business avec Orange Tunisie, ses partenaires et le Groupe Orange, ou encore le Prix Orange de l’Entrepreneur Social (POESAM), qui accompagne et récompense les entrepreneurs à impact.

En soutenant les startups, Orange Tunisie contribue à faire émerger des solutions innovantes et à transformer les opportunités de collaboration en création de valeur pour l’économie tunisienne.

Source : Communiqué

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