Orange : un accord avec Medusa Submarine Cable System pour accueillir à Bizerte un nouveau câble sous-marin

Partagez 0 Partages

Orange Tunisie et Medusa Submarine Cable System, opérateur neutre et indépendant d’infrastructures sous-marines en Méditerranée, ont signé jeudi 11 mai un accord pour déployer un câble sous-marin reliant la Tunisie (Bizerte) à l’Europe, à travers la France (Marseille). Ce câble sera construit dans le respect des normes et règles les plus récentes à l’échelle internationale et bénéficiera à l’ensemble des acteurs socio-économiques de la Tunisie.

Conçu selon les dernières technologies de fibre optique sous-marine, il offrira par ailleurs une nouvelle solution de connectivité très haut débit et permettra également d’améliorer la sécurisation de la connectivité à internet existante.

Medusa sera le premier et le plus long câble sous-marin à relier tous les pays de la Méditerranée. Concrètement, le système reliera les deux rives de la Méditerranée et partira de Lisbonne pour terminer son parcours dans la ville égyptienne de Port-Saïd, en passant par différents pays méditerranéens. Il disposera de 16 points d’atterrissage dans différents pays dont le Portugal, le Maroc, l’Espagne, l’Algérie, la France, la Tunisie, l’Italie, la Grèce, Chypre et l’Égypte.

Longue de plus de 8000 km, cette nouvelle infrastructure apportera ainsi de la diversité et une route supplémentaire de plusieurs paires de fibres d’une capacité de 20 térabits chacune, afin de répondre aux besoins croissants de connectivité de la Tunisie. La mise en service est prévue pour la fin 2025.

« Nous sommes particulièrement heureux que Bizerte accueille ce nouveau câble sous-marin, un projet stratégique et ambitieux pour Orange Tunisie, mené avec notre partenaire Medusa. Il permettra à terme une meilleure accessibilité au monde de l’internet, pour un digital plus inclusif et tourné vers les besoins fondamentaux de la population et de l’économie tunisiennes », souligne Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie.

« Nous sommes très fiers de conclure cet accord avec Orange Tunisie qui permet de relier le câble sous-marin Medusa à Bizerte et de transformer la région la plus septentrionale du continent africain en une nouvelle porte d’entrée vers l’Afrique. Dès le début de ce beau projet, nous nous sommes engagés à ce que Bizerte en constitue un atterrage majeur, convaincus qu’Orange Tunisie va développer cette nouvelle infrastructure et promouvoir sa situation stratégique pour l’interconnexion de la Tunisie et, au-delà, du continent. Cette nouvelle étape prouve notre engagement chez Medusa à conduire et à encourager à long terme le développement d’infrastructures essentielles dans cette région du continent », explique Norman Albi, Directeur Général de Medusa.

Pour rappel, Orange Tunisie avait déjà mis en place en 2014 le câble Didon, reliant la Tunisie à l’Europe, en partenariat avec l’opérateur Ooredoo Tunisie.

Avec ce nouvel investissement dans un second câble sous-marin, Orange Tunisie continue donc à améliorer constamment la qualité de service de son réseau et à soutenir ainsi la transformation digitale du pays, tout en renforçant l’attractivité de la Tunisie en tant que hub numérique du continent.

Communiqué