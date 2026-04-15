Orbital fixe la date de sa première mission d’essai visant à placer des centres de données d’IA en orbite terrestre basse.

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La demande en puissance de calcul pour l’IA explose, mais le goulot d’étranglement n’est plus les puces, mais l’énergie nécessaire à leur fonctionnement. Orbital a été fondée sur la conviction que le seul moyen d’accroître la puissance de calcul et de permettre les progrès futurs en intelligence artificielle est de cesser de se disputer l’énergie sur Terre et de la produire en orbite.

Aujourd’hui, la société a annoncé avoir reçu un financement d’a16z Speedrun pour soutenir Orbital-1, sa première mission test visant à déployer des centres de données dans l’espace. « Speedrun soutient les fondateurs qui explorent des idées ambitieuses ; plus le problème est complexe, mieux c’est », a déclaré Andrew Chen, associé général d’a16z Speedrun . « Orbital s’attaque au principal obstacle de l’IA grâce à une idée audacieuse et novatrice. »

Orbital conçoit et fabrique une constellation de satellites destinés à évoluer en orbite terrestre basse. Chaque satellite embarque un ensemble de serveurs équipés de processeurs NVIDIA. Alimentés par des panneaux solaires, les satellites sont refroidis par rayonnement thermique direct dans l’espace. En orbite, l’énergie solaire est disponible 24 h/24 et 7 j/7, voire plus, grâce à l’orbite héliosynchrone, sans interruption due aux intempéries, à l’obscurité ou à la nuit, et sans dépendance au réseau électrique.

« Les progrès de l’IA sont freinés par le réseau électrique », a déclaré Euwyn Poon, PDG et fondateur d’Orbital . « L’économie des centres de données repose essentiellement sur l’électricité et le refroidissement, deux éléments de plus en plus difficiles à maîtriser. En orbite, l’énergie solaire est disponible en continu et le refroidissement est fondamentalement différent. Orbital construit une infrastructure informatique qui s’affranchit des contraintes énergétiques et évolue au rythme du potentiel de l’IA. »

L’infrastructure de calcul d’Orbital repose sur une conception technique spécifique. L’entraînement de grands modèles d’IA exige des milliers de GPU étroitement interconnectés, communiquant avec une latence quasi nulle. Cette architecture n’est pas transposable aux satellites. L’inférence est différente. Chaque requête est traitée indépendamment et la capacité peut être répartie sur de nombreux nœuds. Orbital se concentre sur l’inférence, domaine dans lequel son infrastructure de calcul peut évoluer comme une constellation et traiter les charges de travail en parallèle.

Le premier satellite d’Orbital, Orbital-1, devrait être lancé par une fusée Falcon 9 de SpaceX en avril 2027. Son objectif principal est de valider le fonctionnement continu des GPU en orbite, de tester leur résistance aux radiations et d’exécuter des charges de travail d’inférence d’IA à des fins commerciales dans l’espace après validation. L’entreprise est également en train de déposer une demande auprès de la FCC pour déployer une constellation de satellites destinée à une infrastructure de calcul d’IA orbitale.

Orbital a été fondée par Euwyn Poon, ingénieur et avocat diplômé de Cornell, qui avait auparavant fondé Spin, entreprise de micromobilité rachetée par Ford. Chez Spin, Poon a conçu et déployé des centaines de milliers de petits véhicules électriques dans une centaine de villes et a développé l’entreprise jusqu’à un chiffre d’affaires de plus de 100 millions de dollars. Après avoir quitté Spin, il a commencé à investir dans l’infrastructure de l’IA et a perçu clairement la contrainte imminente. « Le plafond énergétique de l’IA n’est pas théorique, c’est une contrainte bien réelle qui freinera le développement de l’intelligence », a déclaré Poon . « Voici la solution. »

D’après communiqué

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