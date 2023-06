OST Program lance sa quatrième cohorte startups early stage

Partagez 0 Partages

OST a annoncé le lancement de l’appel à candidatures pour la 4e cohorte du OST Program, offrant une opportunité unique aux startups en early-stage et aux talents individuels qui souhaitent intergrer des startups, de propulser leur parcours entrepreneurial.

Avec un programme immersif de 18 semaines, co-créé avec Columbia Business School de New York, le OST Program propose une multitude d’avantages, notamment l’accès à une communauté internationale et une exposition à l’échelle mondiale, des ateliers personnalisés, un programme de mentorat d’experts internationaux, des dotations en espèces (50 000 TND, 20 000 TND, 10 000 TND) sans contrepartie en capital, un soutien pour la réalisation de prototypes, ainsi que la chance de remporter un voyage immersif à New York et faire partie de la Columbia Venture Competition. De plus, les participants bénéficieront du soutien des étudiants du MBA de la Columbia Business School pendant cinq semaines, favorisant ainsi leur croissance et leur expansion de réseau.

Les startups en early-stage et les talents qui souhaitent intergrer des startups sont invités à visiter les liens ci-dessous pour postuler et en savoir plus sur le Programme :

Startups : Postulez ici

https://www.f6s.com/ost-program-2023-startups-form/apply

Talents : Postulez ici

https://www.f6s.com/ost-program-2023-solo-talent-form/apply

La date limite de candidature est fixée au 30 Juillet.

Open Startup est en partenariat avec AfricaGrow Technical Assistance Facility, financé par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement via KfW, la Fondation Drosos, Columbia Engineering, Columbia Business School, l’Ambassade des États-Unis à Tunis, le Groupe AfricInvest, les Columbia Global Centers à Amman et à Tunis, ainsi que The Dot.

Communiqué