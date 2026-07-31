Oussama Essamet nommé comme Administrateur Délégué de Topnet

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M. Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, a présidé aujourd’hui la cérémonie d’installation de M. Oussama Essamet en qualité d’Administrateur Délégué de Topnet. À cette occasion, le Président-Directeur Général a rendu hommage à M. Nabil Dridi pour l’engagement, le professionnalisme et le sens des responsabilités dont il a fait preuve tout au long de sa mission à la tête de Topnet, saluant sa contribution au développement et à la performance de l’entreprise.

Il a, par ailleurs, exprimé sa pleine confiance en M. Oussama Essamet pour poursuivre la dynamique de développement de Topnet, conformément aux orientations stratégiques du Groupe Tunisie Telecom, et contribuer à renforcer davantage le positionnement de l’entreprise sur le marché des services numériques.

M. Oussama Samet occupe actuellement le poste de directeur central des réseaux de Tunisie Telecom.

Source : Communiqué

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