Ouverture de la conférence mondiale sur le développement des télécommunications à Bakou

La World Telecommunication Development Conference 2025 (WTDC-25), organisée par la International Telecommunication Union (ITU) et abritée par le gouvernement de l’Azerbaïdjan, a officiellement démarré aujourd’hui. Plus de 1 500 délégués sont attendus entre le 17 et le 28 novembre pour définir les grands axes de la connectivité numérique mondiale.

Une ambition globale : « Personne ne doit rester à l’écart »

L’ouverture de la conférence s’est faite sous le signe d’une connectivité universelle, significative et abordable : l’objectif est d’offrir un accès Internet de haute qualité à tous, quels que soient la localisation ou les ressources.

« Nous sommes à Bakou pour insuffler une nouvelle vie au développement numérique mondial », a déclaré la secrétaire générale de l’ITU, Doreen Bogdan‑Martin. « Cette conférence va aider à créer les conditions pour que personne ne soit laissé de côté dans un monde façonné par la technologie, plus vite que jamais. »

Le ministre azéri du Développement numérique et des Transports, Rashad Nabiyev, a également pris la parole : « C’est un honneur de vous accueillir… au nom du président de la République d’Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, avec mes meilleurs vœux pour une conférence réussie et productive. »

Priorité aux pays les plus vulnérables

La conférence met un accent particulier sur les besoins numériques des pays les moins avancés (PMA), des pays enclavés en développement (PEID) et des petits États insulaires en développement (SIDS).

L’ITU rappelle que la transformation numérique est intimement liée à l’économie, au genre et à la géographie : les zones rurales, isolées ou défavorisées doivent bénéficier des mêmes opportunités que les grandes métropoles.

Pour les quatre prochaines années : une feuille de route à écrire

La WTDC-25 a pour objectif d’adopter une Déclaration et un Plan d’action qui orienteront les priorités internationales en matière de développement numérique pour la période 2026-2029.

Les participants vont également examiner les initiatives régionales, adopter des questions techniques pour les groupes d’étude de l’ITU-D et tracer une feuille de route ambitieuse pour la connectivité universelle.

La WTDC-25 ouvre un rendez-vous majeur pour définir comment le monde peut progresser vers un avenir numérique plus juste et plus accessible. L’enjeu est clair : connecter tout le monde, partout, et de manière utile.

D’après commuuniqué

