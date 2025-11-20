En bref

Ouverture de la conférence mondiale sur le développement des télécommunications à Bakou

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

La World Telecommunication Development Conference 2025 (WTDC-25), organisée par la International Telecommunication Union (ITU) et abritée par le gouvernement de l’Azerbaïdjan, a officiellement démarré aujourd’hui. Plus de 1 500 délégués sont attendus entre le 17 et le 28 novembre pour définir les grands axes de la connectivité numérique mondiale.

Une ambition globale : « Personne ne doit rester à l’écart »

L’ouverture de la conférence s’est faite sous le signe d’une connectivité universelle, significative et abordable : l’objectif est d’offrir un accès Internet de haute qualité à tous, quels que soient la localisation ou les ressources.

« Nous sommes à Bakou pour insuffler une nouvelle vie au développement numérique mondial », a déclaré la secrétaire générale de l’ITU, Doreen Bogdan‑Martin. « Cette conférence va aider à créer les conditions pour que personne ne soit laissé de côté dans un monde façonné par la technologie, plus vite que jamais. »

Le ministre azéri du Développement numérique et des Transports, Rashad Nabiyev, a également pris la parole : « C’est un honneur de vous accueillir… au nom du président de la République d’Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, avec mes meilleurs vœux pour une conférence réussie et productive. »

Priorité aux pays les plus vulnérables

La conférence met un accent particulier sur les besoins numériques des pays les moins avancés (PMA), des pays enclavés en développement (PEID) et des petits États insulaires en développement (SIDS).

L’ITU rappelle que la transformation numérique est intimement liée à l’économie, au genre et à la géographie : les zones rurales, isolées ou défavorisées doivent bénéficier des mêmes opportunités que les grandes métropoles.

Pour les quatre prochaines années : une feuille de route à écrire

La WTDC-25 a pour objectif d’adopter une Déclaration et un Plan d’action qui orienteront les priorités internationales en matière de développement numérique pour la période 2026-2029.

Les participants vont également examiner les initiatives régionales, adopter des questions techniques pour les groupes d’étude de l’ITU-D et tracer une feuille de route ambitieuse pour la connectivité universelle.

La WTDC-25 ouvre un rendez-vous majeur pour définir comment le monde peut progresser vers un avenir numérique plus juste et plus accessible. L’enjeu est clair : connecter tout le monde, partout, et de manière utile.

D’après commuuniqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Recommended for you

Plus Populaires

2.8K
En bref

5G en Algérie : les cartes d’Ookla révèlent une couverture déjà visible avant le lancement officiel





2.6K
En bref

UNIVITY & Telespazio : un partenariat pour la connectivité mondiale et les services de sécurité spatiale de nouvelle génération
2.3K
Non classé

Au Maroc, les PME sont en première ligne face à des logiciels malveillants déguisés en outils professionnels
2.2K
En bref

THD lance une grande enquête nationale sur la satisfaction des clients télécom en Tunisie
2.2K
L'actuTHD

Rapport INS : à l’ère de la 5G et de la fibre optique, les régions intérieures de la Tunisie sont de plus en plus isolées d’Internet
1.8K
Non classé

5G en Tunisie : Ooredoo et Tunisie Telecom se livrent une bataille serrée selon le dernier rapport Opensignal
1.8K
L'actuTHD

Medusa arrive à Bizerte : la Tunisie devient la première porte d’entrée de l’Afrique dans le nouveau réseau sous-marin Europe–Méditerranée
1.7K
L'actuTHD

IPv4, IPv6 et ASN : où en est la Tunisie dans la gestion de ses ressources Internet ?
1.7K
L'actuTHD

L’intelligence artificielle signe-t-elle la fin du modèle classique des accélérateurs ?
1.6K
L'actuTHD

Tunisie : la 5G stimule un chiffre d’affaires record de 329 MDT pour les 3 opérateurs en août 2025
1.6K
En bref

Huawei et ses partenaires au service de l’énergie solaire en Tunisie
1.6K
L'actuTHD

Tunisie : Huawei met la lumière sur la fibre jusqu’à la chambre pour la stabilité du débit, l’esthétique et la simplicité
1.6K
L'actuTHD

Les États-Unis appuient l’extension de Medusa (dont Tunisie Telecom y sera reliée) vers la côte atlantique de l’Afrique
1.5K
L'actuTHD

Telecom – Data mobile : « Le problème n’est plus la couverture, c’est le terminal !»
1.5K
L'actuTHD

Tunisie Telecom dévoile le TT-FTTR : la fibre jusqu’à chaque pièce pour effacer les limites du Wi-Fi à 500 Mb/s et 1 Gb/s
1.4K
En bref

Tim’ess lève des fonds pour industrialiser la valorisation des déchets forestiers
1.3K
En bref

Orange Cyberdefense enrichit ses capacités de détection avec l’intelligence artificielle de Qevlar AI
1.2K
En bref

ActInSpace 2026 : AGEOS lance l’édition tunisienne du hackathon mondial, organisé simultanément, les 30 et 31 janvier 2026, dans 40 pays
1.2K
En bref

L’ITU tiendra la Conférence mondiale sur le développement des télécommunications (WTDC-25) à Bakou en novembre
1.2K
L'actuTHD

Tunisie : 6 foyers sur 10 disposent d’une Smart TV et 95 % ont au moins un smartphone
To Top