Ouverture des candidatures pour EC-Africa 2024

Le programme EC-Africa améliore les compétences des entreprises africaines de taille moyenne et les aide à développer leurs activités dans l’environnement mondial d’aujourd’hui. Avec l’aide de Columbia Global Centers | Tunis, un certain nombre de compagnies tunisiennes ont participé à l’édition précédente.

Le programme Entrepreneuriat et Compétitivité en Afrique (EC-Africa) de la Columbia Business School fournit aux entrepreneurs des entreprises africaines de taille moyenne les compétences, les outils et le réseau nécessaires pour professionnaliser et développer leurs activités dans l’environnement mondial d’aujourd’hui.

Ce programme de onze mois comprend :

Des cours en ligne rigoureux avec des professeurs de Columbia.

Un projet d’entreprise choisi par l’intéressé, guidé par le corps enseignant et assisté par des consultants étudiants en MBA.

Un certificat d’excellence en affaires de Columbia

Une semaine sur le campus de l’Africa Business School à Rabat, au Maroc

Une dernière semaine à New York sur le campus de Columbia avec des professeurs et des conseillers

Inscription au Columbia Business School worldwide alumni network.

Candidature:

Vous pouvez postuler au programme EC-Africa en remplissant le formulaire de candidature en ligne ici. Si vous avez des questions sur la candidature, veuillez contacter ec-africa@gsb.columbia.edu ou tunis.cgc@columbia.edu.

Téléchargez le dossier d’information sur le programme ici.

