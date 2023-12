Ouverture des candidatures pour Humanitarian Innovation Fund de la GSMA

Partagez 0 Partages

La GSMA a annoncé le lancement de son tout nouveau Fonds d’innovation GSMA, en partenariat avec le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) du Royaume-Uni, afin de relever les défis humanitaires.

Le fonds fournit des subventions allant jusqu’à 250 000 livres sterling et une assistance technique et non financière supplémentaire pour tester et soutenir de nouvelles solutions qui utilisent les technologies numériques – en particulier la téléphonie mobile – pour relever les défis humanitaires dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les défis humanitaires comprennent, entre autres, l’insécurité alimentaire, les déplacements de population et les évènements naturels extrêmes tels que les inondations, les séismes et les tempêtes.

Le Fonds s’intéresse aux solutions qui améliorent la préparation et la réponse aux défis humanitaires en utilisant des technologies de pointe, telles que l’IA et l’IdO ; qui répondent aux besoins des populations touchées par les crises, y compris les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et les réfugiés, grâce à l’accès à l’aide humanitaire, aux services et aux informations vitales ; ou aux innovations existantes qui peuvent être adaptées ou reproduites dans un nouveau contexte pour répondre à un défi humanitaire.

Il est spécifiquement dédié aux petites entreprises à but lucratif et les entreprises en croissance – y compris les startups. L’accent mis sur les entreprises à but lucratif aidera la GSMA à soutenir une nouvelle forme d’innovations humanitaires, à tirer parti de son expertise unique en matière de partenariats publics et privés, et à générer des idées et des preuves à partir de ces innovations pour le bénéfice des communautés touchées par les crises, du secteur humanitaire et des parties prenantes de l’industrie numérique et mobile.

Les organisations non gouvernementales et à but non lucratif, les opérateurs de réseaux mobiles, les universités et autres établissements d’enseignement, ainsi que les accélérateurs et les incubateurs de startups ne sont pas éligibles. Les candidats sont, toutefois, encouragés à établir des partenariats avec ces organismes pour renforcer la proposition de valeur de leur candidature.

Les candidatures peuvent être soumises ici en remplissant un bref “Pitch” en ligne, décrivant comment le projet répond aux critères de financement. Toutes les demandes doivent être soumises en anglais au plus tard à 23:59 GMT le lundi 12 février 2024.

La priorité sera accordée aux candidats dont les organisations sont fondées et/ou dirigées par des femmes ; dont les projets ont une forte présence dans leur pays de mise en œuvre et un engagement à soutenir/renforcer le personnel local ; qui ont des partenariats avec les parties prenantes locales pertinentes pour exécuter le projet sur le terrain ; et qui ont une compréhension claire de la façon dont leurs solutions améliorent la préparation ou la capacité de réponse aux défis humanitaires, et qui ont pris des mesures proactives pour fixer des objectifs afin de mesurer l’impact de leur projet.

Le Fonds n’est ouvert qu’aux candidats dont les projets sont mis en œuvre dans des pays éligibles à l’aide publique au développement en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et du Sud-Est, dans le Pacifique, dans les Caraïbes et en Amérique latine.

D’après communiqué