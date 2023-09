Ouverture des candidatures pour la compétition de Pitch The Meltwater Entrepreneurial School of Technology (MEST) Africa Challenge

Partagez 1 Partages

MEST Africa en partenariat avec Absa Bank, est ravi d’annoncer l’ouverture des candidatures pour la très attendue compétition de pitch pour startups MEST Africa Challenge. Les startups technologiques en phase initiale opérationnelles au Ghana, au Nigéria, au Sénégal, au Kenya et en Afrique du Sud sont invitées à participer à cette prestigieuse compétition pour mettre en avant leurs entreprises innovantes et leur talent entrepreneurial. La période de candidature commence aujourd’hui et se termine le 9 octobre 2023.

Le MEST Africa Challenge offre des avantages exceptionnels aux startups participantes. Le gagnant recevra un investissement substantiel en actions de 50 000 USD, fournissant un soutien financier crucial pour accélérer la croissance de leurs entreprises. De plus, le gagnant et les autres participants remarquables auront accès à la communauté mondiale et aux réseaux de MEST Africa, débloquant des partenariats précieux, du mentorat et des opportunités d’investissement. Cette plateforme catalyse les startups pour débloquer la prochaine phase de leur croissance commerciale et obtenir une reconnaissance mondiale.

En s’appuyant sur le succès des années précédentes, le MEST Africa Challenge de 2022 a couronné Kwely, une startup d’e-commerce (B2B) du Sénégal (https://apo-opa.info/3qLY7gV). Les solutions révolutionnaires de Kwely se sont démarquées parmi la rude concurrence, et leur succès sert d’inspiration aux entrepreneurs à travers l’Afrique.

“Le slogan de cette année, ‘Débloquez le potentiel de votre startup’, résonne profondément avec le paysage technologique dynamique que nous observons aujourd’hui en Afrique. Avec les avancées remarquables dans l’innovation et l’adoption technologiques à travers le continent, la compétition de cette année est prête à présenter des idées et des solutions révolutionnaires. Je suis convaincu que le MEST Africa Challenge mettra en lumière des startups exceptionnelles qui façonneront l’avenir et entraîneront un changement positif en Afrique et au-delà”, a déclaré Ashwin Ravichandran, Conseiller du Portfolio et Responsable du MEST Africa Challenge.

Au fil des années, la compétition MEST Africa Challenge a recueilli des milliers de candidatures à travers le continent, obtenant une reconnaissance mondiale et forgeant des partenariats, tout en nourrissant une communauté florissante de fondateurs de startups technologiques africaines. Il a mis en lumière et impacté la croissance de startups gagnantes telles que Kilimo Fresh en Tanzanie, OZE au Ghana, Snode Technologies d’Afrique du Sud, Waya Waya au Kenya, Accounteer au Nigéria, et le détenteur du titre en cours, Kwely au Sénégal.

Critères d’éligibilité pour le MAC 2023 :

Revenus récurrents mensuels : 5 000 $+

Financement levé : Cumulatif de 1 M $ ou moins

Années d’existence : 3 ans et moins

Traction : Au moins 6 mois de revenus récurrents

Équipe fondatrice : Au moins 2 membres de l’équipe fondatrice

Enregistré dans le Delaware (de préférence)

Traction démontrée sur les marchés du MAC (Ghana, Kenya, Nigéria, Afrique du Sud, Sénégal)

Pour en savoir plus et postuler, visitez : https://apo-opa.info/3YSKDwi

