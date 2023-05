Paiement électronique : les Tunisiens préfèrent encore le cash

Partagez 0 Partages

La Tunisie maîtrise la technologie. Et pourtant, le taux de paiements électroniques par carte bancaire demeure relativement bas. Les facteurs sont multiples ; le faible taux de bancarisation et le manque de confiance des utilisateurs viennent en tête. Il ne reste pas moins vrai que ce taux a connu une nette amélioration sur les trois dernières années, durant la période de la pandémie Covid-19 notamment. Les paiements électroniques avaient, alors connu un boom.

Selon les chiffres communiqués à THD.tn par l’expert en finance digitale et directeur général chez Quantylix, Khaled Bettaieb, le nombre de cartes bancaires en circulation en 2019 était de 5.500.366. Les propriétaires de cartes bancaires avaient, alors, réalisé 92.631.434 transactions, dont 69.490.713 retraits depuis des distributeurs automatiques de billets et 23.140.721 paiements. La valeur totale de ces transactions a été estimée à 14,3 millions de dinars environ. La valeur des paiements électroniques par cartes bancaires a, elle, été estimée à 2,2 milliards de dinars environ.

En 2020 et 2021, alors que la pandémie Covid-19 frappait le monde de plein fouet, le secteur a enregistré une progression. Les Tunisiens ont, en 2020, effectué 25.528.348 opérations de paiement par carte bancaire pour une valeur totale de près de deux milliards de dinars et 33.571.888 opérations en 2021, pour une valeur totale de 3,4 milliards de dinars, enregistrant une augmentation de 32% en nombre et 56% en valeur.

L’année dernière, le nombre de cartes bancaires a augmenté pour atteindre 6.581.988 soit 1.081.622 cartes supplémentaires en trois ans. La hausse du taux de bancarisation a contribué à l’augmentation des transactions et par conséquent à la croissance du taux de paiements électroniques. En 2022, le nombre de paiements réalisés par cartes bancaires a atteint 43.758.453 passant ainsi de 25% du nombre total de transactions en 2019 à 32,6%. La valeur de ce type de transactions a, elle, doublé passant de 2,2 milliards de dinars environ à 4,6 milliards de dinars, soit 20,7% de la valeur totale des transactions par cartes bancaires.

Nous noterons, également, qu’une partie de ces opérations de paiements par carte bancaire ont été effectuées via les cartes bancaires internationales. Selon les chiffres dont nous disposons, sur les 92.631.434 opérations enregistrées en 2019, un total de 8.259.816 opérations a été effectué par des cartes internationales. La progression de l’utilisation des cartes internationales a considérablement chuté durant les années Covid-19. Le nombre d’opérations a été divisé par deux, mais a repris son rythme en 2022 avec 8.174.845 opérations effectuées.

En termes d’infrastructures, la Tunisie disposait en 2022 de 3.039 distributeurs automatiques de billets répartis sur l’ensemble du territoire. En 2019, les DABs étaient au nombre de 2.866. Du côté des terminaux de paiement électronique (TPE), la progression est plus optimiste. Entre 2019 et 2022, le nombre de TPEs en circulation est passé de 22.180 à 32.891.

Le constat est clair. En dépit des quelques efforts pour encourager le paiement électronique, la Tunisie reste très orientée cash. Nous rappellerons qu’en 2020, l’Assemblée des représentants du peuple a voté pour la prise en charge par l’État des frais de transactions pour tout paiement par carte bancaire ou postale des services proposés par les administrations tunisiennes ; extrait de naissance et tout autre acte de l’état civil, factures (Steg, Sonede etc), impôts etc… Pourtant, plusieurs sont encore à faire la queue dans les bureaux de poste pour régler leurs factures.

La Tunisie n’est, cependant, pas un cas isolé. L’ensemble du continent africain est faiblement bancarisé à quelques exceptions près, le Maroc notamment. Alors qu’un tiers de la population tunisienne est bancarisé, le Maroc affichait en 2022 un taux de bancarisation de 78%, selon les chiffres officiels du Bank Al Maghrib. Le pays affiche, également, une progression remarquable en termes de transactions par cartes bancaires. Les statistiques du Centre Monétique interbancaire CMI indique que les voisins Marocains ont effectué 97,8 millions opérations de paiement par carte en septembre 2022 soit une augmentation de 21,3% en comparaison avec la période correspondante en 2021. La valeur de ces transactions a, elle, été estimée par le CMI à 35,3 milliards de dirhams, soit 10,7 milliards de dinars tunisiens.

Si le taux de bancarisation élevé au Maroc a contribué à la croissance des paiements électroniques, il n’en reste pas moins vrai que le faible taux de bancarisation dans certains pays africains n’a pas été un frein aux paiements électroniques. À défaut de bancarisation, les populations africaines ont, en effet, trouvé refuge dans le Mobile Payment qui se développe à grande vitesse sur le continent africain. La progression a, d’ailleurs, dépassé les prévisions. Selon les chiffres publiés par la GSMA en 2022, le continent représente à lui seul 70 % de la valeur mondiale des transactions Mobile Payment. La valeur totale des transactions Mobile Payment de l’Afrique a augmenté de 39 % pour atteindre 701,4 milliards de dollars en 2021, contre 495 milliards de dollars en 2020. Les portefeuilles de Mobile Payment avaient, en effet, atteint 621 millions en 2021, soit une augmentation de 17% par rapport aux 562 millions enregistrés en 2020.

