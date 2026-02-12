En bref

Paiement mobile en Tunisie : +81% de transactions en 2025

La Banque Centrale de Tunisie vient de publier son Bulletin n°15 consacré aux paiements en chiffres en Tunisie pour 2025. Le document dresse un état des lieux détaillé de la monétique, du e-paiement, des paiements mobiles et des systèmes de compensation. Une photographie qui confirme l’accélération des usages digitaux, portée notamment par le mobile et les terminaux de paiement électronique.

Monétique : 5,8 millions de cartes en circulation

Au 31 décembre 2025, le parc de cartes bancaires atteint 5,851 millions, en hausse de 6,6% par rapport à fin 2024. Le nombre de DAB et GAB s’établit à 3 300 unités, en léger recul de 0,2%.

L’activité monétique poursuit sa progression. En 2025, les paiements par carte atteignent 164,8 millions d’opérations pour un montant total de 29 498 MDT, en hausse de 12,3% en valeur par rapport à 2024. À titre de comparaison, en 2024, le volume était de 151,5 millions d’opérations pour 26 262,8 MDT.

Les paiements représentent désormais 62,4% des opérations, contre 21,2% pour les transferts, 11,7% pour les cash-in et 4,7% pour les cash-out.

E-paiement : +31% en montant

Le nombre de sites marchands actifs recule de 10% pour s’établir à 1 005 plateformes. En revanche, le parc de TPE poursuit sa progression avec 43 000 terminaux, en hausse de 10%.

Le e-paiement affiche une croissance marquée. Le nombre d’opérations passe de 16,2 millions en 2024 à 19,3 millions en 2025, soit une hausse de 19%. En valeur, le montant bondit de 1 049,6 MDT à 1 375 MDT, soit +31%.

Ces chiffres confirment une montée en puissance du paiement en ligne, même si le nombre de sites actifs connaît une contraction.

Paiements de proximité : près de 6 milliards de dinars

Les paiements de proximité enregistrent également une forte dynamique. Le nombre d’opérations progresse de 401 millions à 468 millions, soit +17%. En montant, les transactions passent de 4 969,8 MDT à 5 978,4 MDT, en hausse de 20,3%.

Cette évolution traduit un ancrage plus fort des paiements électroniques dans les usages quotidiens des Tunisiens, notamment via les TPE.

Paiement mobile : 8,4 millions de transactions

Le paiement mobile continue son expansion. Le nombre de wallets atteint 469 000, en hausse de 26,7%. Le volume des transactions s’élève à 8,4 millions d’opérations, en progression de 81%. Du côté des PSP, les montants traités atteignent 1 769 MDT, en hausse de 59%. Ces indicateurs montrent que le mobile s’impose progressivement comme un canal stratégique d’inclusion financière et de modernisation des paiements.

Télécompensation : 217,9 milliards de dinars traités

Le système de télécompensation enregistre 59,2 millions d’opérations en 2025, en baisse de 12,4% en nombre. En revanche, les montants traités atteignent 217 988,2 MDT.

Dans le détail :

  • Les virements représentent 38,5 millions d’opérations pour 79 590,6 MDT.
  • Les prélèvements totalisent 8,2 millions d’opérations pour 30 693,6 MDT.
  • Les chèques reculent fortement en montant, à 53 477,1 MDT.
  • Les lettres de change progressent à 54 226,9 MDT.

Elyssa-RTGS : +36% en valeur

Le système Elyssa-RTGS, dédié aux gros montants, traite 6 153,6 milliards de dinars en 2025, contre 4 524,7 milliards en 2024, soit une hausse de 36%. Le nombre de transactions s’élève à 435 815.

La BCT met également en avant plusieurs chantiers stratégiques :

  • Migration vers la norme SWIFT MX ISO 20022
  • Intégration de l’e-Houwiya à la plateforme Paysmart
  • Restructuration de la SMT et de la SIBTEL
  • Déploiement du schéma national de paiement White-EMV
  • Refonte du système national de télécompensation
  • Au-delà des volumes, ces projets témoignent d’une modernisation structurelle de l’infrastructure des paiements en Tunisie.

En 2025, les chiffres confirment une tendance claire : les paiements électroniques gagnent du terrain, portés par le e-commerce, les TPE et surtout le mobile. Le défi reste désormais d’élargir l’acceptation, d’augmenter le nombre de marchands actifs et d’accélérer l’inclusion financière à grande échelle.

Walid Naffati

