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Paiement mobile : la Tunisie lance le label national “TUNPAY” pour unifier l’écosystème

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Dans une note publiée le 5 mai 2026, La Banque Centrale de Tunisie annonce le déploiement d’un label national unique baptisé « TUNPAY », destiné à harmoniser l’identité visuelle du paiement mobile en Tunisie et à en accélérer l’adoption.

Ce label, conçu en concertation avec la Société Monétique Tunisie, gestionnaire du système de paiement mobile, vise à répondre à un problème central du marché local : la fragmentation des solutions et le manque de repères clairs pour les utilisateurs. Avec TUNPAY, l’objectif est d’offrir un signe distinctif facilement identifiable, garantissant à la fois la sécurité, la simplicité et la fiabilité des transactions.

Concrètement, la Banque centrale invite l’ensemble des acteurs concernés, banques, Office national des postes et établissements de paiement, à adopter ce label comme identité visuelle nationale. Il devra être déployé sur tous les canaux digitaux, mais aussi sur le terrain, au niveau des commerçants, agences et points d’acceptation.

Au-delà d’un simple logo, TUNPAY s’inscrit dans une logique de structuration du marché. Son déploiement devra s’accompagner de campagnes de communication ciblées pour en faire un véritable repère de confiance auprès du grand public. L’enjeu est clair : lever les freins à l’usage du paiement mobile et favoriser une adoption à grande échelle.

Cette initiative intervient dans un contexte où la Tunisie cherche à accélérer l’inclusion financière et à réduire la dépendance au cash. En centralisant l’image du paiement mobile sous une bannière unique, la Banque centrale mise sur un levier psychologique autant que technologique pour faire évoluer les usages.

Reste désormais à observer la capacité des acteurs à s’aligner rapidement et à déployer efficacement ce label sur le terrain, condition clé pour que TUNPAY dépasse le stade institutionnel et s’impose dans le quotidien des utilisateurs.

W.N

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