Paiements en Tunisie : le mobile explose, les cartes ralentissent au 1er semestre 2025

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a publié son Bulletin des paiements n°13, dressant un état des lieux des transactions électroniques et monétiques au cours du premier semestre 2025. Le document confirme une forte accélération des paiements mobiles, contrastant avec un léger tassement de l’activité par carte bancaire.

Le paiement mobile, grand gagnant

Le paiement mobile continue de s’imposer comme le mode de règlement en plus forte croissance. Entre janvier et juin 2025, le volume a bondi de +41,7 % pour atteindre 2 868,2 millions de dinars contre 2 024,8 MDT un an plus tôt. Le nombre de transactions a lui aussi franchi un cap, avec plus de 164,2 millions d’opérations, en hausse de 18,2 %.

Cette dynamique est portée par les usages quotidiens (paiements de proximité, transferts P2P, cash-in et cash-out) qui représentent respectivement :

59,4 % pour les paiements,

33 % pour les transferts,

4,5 % pour le cash-in,

3,1 % pour le cash-out.

Les cartes bancaires stagnent

Du côté des cartes bancaires, l’activité semble marquer le pas. Le nombre d’opérations progresse timidement de +3,6 %, tandis que les montants traités reculent légèrement (-0,5 %). Le parc s’établit à 5,78 millions de cartes en circulation, utilisées sur 3 289 DAB/GAB et près de 40 600 TPE.

En revanche, les paiements de proximité via TPE affichent un bond remarquable : +39,9 % en volume et +55,8 % en valeur, confirmant une adoption croissante des paiements électroniques en magasin.

Télécompensation et chèques toujours présents

Les moyens de paiement traditionnels restent importants :

Virements : +17,6 % en volume et +16 % en valeur.

Prélèvements : +30,4 % en volume.

Chèques : +20,8 % en valeur.

Malgré la montée en puissance du numérique, le chèque et le virement continuent donc de jouer un rôle central dans l’économie tunisienne.

Projets structurants

La BCT rappelle plusieurs chantiers en cours :

Migration vers la norme SWIFT MX (ISO 20022), Extension du système Elyssa-RTGS aux opérations en devises, Refonte de la télécompensation nationale, Déploiement du schéma national de paiement White-EMV, Intégration de E-Houwiya à la plateforme Paysmart.

Une transition numérique irréversible

Ces chiffres confirment que la Tunisie vit une transition rapide vers les paiements digitaux, tirée par le mobile et le sans contact. Toutefois, le ralentissement des cartes montre que l’écosystème doit encore trouver un équilibre entre les différents canaux, tout en accompagnant les nouveaux usages et la lutte contre le cash.

Walid Naffati & IA

