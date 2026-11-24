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Dans la cinquième édition de son rapport annuel State of Inclusive Instant Payment Systems in Africa (SIIPS 2026), la fondation AfricaNenda, en partenariat avec la Banque mondiale et la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (UNECA), dresse un état des lieux complet de la transformation des paiements numériques sur le continent. Si l’Afrique compte désormais 39 systèmes de paiement instantané actifs couvrant 43 pays, l’analyse révèle une dynamique contrastée en Afrique du Nord, où les infrastructures domestiques progressent mais peinent encore à atteindre une interopérabilité totale.

La Tunisie misant sur le mobile money et l’identité numérique E-Houwiya

Pour la Tunisie, le rapport évalue l’écosystème à travers la plateforme Tunisia Mobile Money, dont les données ont été directement communiquées par la Banque Centrale de Tunisie (BCT). Classé parmi les systèmes de paiement mobile (Mobile Money IPS) détenus par l’industrie, le dispositif tunisien se positionne au niveau « Basique » sur le spectre d’inclusivité établi par AfricaNenda. S’il répond aux critères fondamentaux en matière de canaux d’accès et de cas d’usage essentiels (transferts entre particuliers et paiements marchands), il reste encore limité par l’absence d’une interopérabilité dite cross-domain, c’est-à-dire la capacité de relier de manière totalement fluide et universelle l’ensemble des comptes bancaires, des portefeuilles électroniques et des acteurs fintech sur un même rail unifié.

Toutefois, le rapport met en lumière une avancée stratégique majeure qui distingue la Tunisie dans l’intégration des infrastructures publiques numériques (DPI). L’étude salue en effet le couplage entre Tunisia Mobile Money et E-Houwiya, l’identité numérique nationale. Depuis l’ouverture de cette passerelle au secteur bancaire en 2025, conformément aux directives réglementaires de la BCT de février 2025, les établissements financiers peuvent s’appuyer sur des identifiants numériques vérifiés pour l’entrée en relation à distance (eKYC), la signature électronique et la validation sécurisée des transactions. Le document souligne également que la Tunisie fait partie des économies africaines explorant activement le concept de monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Le Maghreb : des évolutions techniques rapides mais une intégration tournée vers le monde arabe

À l’échelle régionale, le rapport relève une particularité géostratégique : contrairement à l’Afrique de l’Ouest ou centrale qui déploient des plateformes sous-régionales comme PI-SPI ou GIMACPAY, les pays d’Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie) ne sont rattachés à aucun système régional purement africain. Bien que chacun dispose de ses propres rails domestiques, leur stratégie d’intégration transfrontalière est principalement orientée vers le monde arabe, à travers des connexions avec BUNA (le système régional du Fonds Monétaire Arabe) ainsi qu’avec le système panafricain PAPSS.

Sur le plan domestique, les pays du Maghreb affichent des trajectoires technologiques en pleine mutation. Le Maroc, qui fait l’objet d’une étude approfondie dans le rapport, a vu ses deux systèmes — SWAM (Switch Al-Maghrib) et PCVI (Plateforme de Compensation des Virements Instantanés) — reclassés cette année dans la catégorie cross-domain. Le rapport souligne néanmoins un paradoxe marocain : malgré une infrastructure télécom très avancée (97 % de pénétration mobile et 91 % d’accès à Internet), l’inclusion financière demeure en retrait, avec seulement 44 % d’adultes détenant un compte formel et 32 % utilisant les paiements numériques. Par ailleurs, si 93 % des utilisateurs marocains interrogés jugent les paiements digitaux sûrs, seuls 18 % d’entre eux déclarent déposer une réclamation lorsqu’ils rencontrent un incident technique ou une fraude.

De son côté, la Mauritanie fait son entrée pour la première fois dans le classement SIIPS grâce à GIMTEL Switch Mobile. Ancien commutateur dédié aux cartes bancaires, le système a évolué vers le modèle cross-domain en ouvrant l’interopérabilité entre les portefeuilles mobiles et les comptes bancaires. En Algérie (Switch Mobile) et en Libye (LYPay), les systèmes pilotés par les banques centrales respectives se maintiennent au niveau « Basique ». Pour ces trois marchés, AfricaNenda pointe une limite commune qui freine encore leur score d’inclusivité : l’absence de support du canal USSD, une technologie pourtant jugée indispensable sur le continent pour toucher les populations rurales ou non équipées de smartphones.

Le défi de la confiance et des usages du quotidien

Au-delà des architectures techniques, le rapport SIIPS 2026 rappelle que l’enjeu majeur pour la Tunisie comme pour l’ensemble du continent réside dans le passage de l’accès à l’usage habituel. À l’échelle africaine, les volumes de transactions instantanées ont bondi de 28 % par an en moyenne entre 2021 et 2025 pour atteindre 71,4 milliards d’opérations, tandis que la valeur moyenne par transaction a chuté de 43 dollars à 26 dollars, preuve que le paiement numérique s’ancre dans les petites dépenses du quotidien. Pour accélérer cette transition au Maghreb, les experts d’AfricaNenda recommandent de généraliser trois leviers de confiance essentiels : l’immédiateté réelle des fonds, la vérification préalable de l’identité du bénéficiaire avant l’envoi et la mise en place de mécanismes de recours simples et transparents intégrés directement dans les applications.

W.N

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