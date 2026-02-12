L'actuTHD

Paiements mobiles : la Tunisie encadre les codes USSD et impose la gratuité des services publics

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Le ministère des Technologies de la communication a publié, le 4 février 2026, un arrêté modifiant et complétant le plan national de numérotation et d’adressage en vigueur depuis 2009. Objectif : mieux encadrer l’utilisation des codes USSD, clarifier l’attribution des numéros d’intérêt général et renforcer les obligations des opérateurs.

Les numéros “18” réservés aux services publics gratuits

L’une des principales modifications concerne les numéros de la sous-page « 18 ». Désormais, ces numéros sont exclusivement affectés aux services d’intérêt général fournis gratuitement par les ministères et structures publiques pour communiquer avec les citoyens, les informer et traiter leurs demandes. Leur attribution se fera par arrêté du ministre des Technologies de la communication, sur demande du département bénéficiaire.

Le texte introduit une nouvelle organisation des codes USSD, structurée en quatre groupes.

  • Groupe 1 : services propres aux opérateurs mobiles et MVNO, fournis à leurs clients dans le cadre de leur activité principale.
  • Groupe 2 : services d’intérêt général gratuits des ministères et structures publiques.
  • Groupe 3 : services de télécommunications de contenu et interactifs.
  • Groupe 4 : services financiers mobiles, incluant les services bancaires, postaux, d’assurance et des établissements de paiement.

L’Instance nationale des télécommunications peut adapter cette structure en fonction des évolutions futures et devra coordonner avec les autorités de régulation financière pour les services financiers mobiles.

Régularisation obligatoire sous six mois

Les opérateurs mobiles et opérateurs virtuels exploitant des codes USSD devront régulariser leur situation dans un délai maximum de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté. Ils devront soumettre leurs demandes à l’Instance nationale des télécommunications pour attribution conforme des codes, tout en garantissant la continuité des services existants durant une période maximale de six mois.

Le texte impose également aux opérateurs :

  • de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à la technologie USSD ;
  • de publier une offre de référence précisant les conditions techniques et tarifaires d’accès ;
  • d’activer gratuitement les services relevant du groupe 2, à savoir les services publics d’intérêt général.

L’Instance nationale des télécommunications pourra intervenir pour approuver les offres techniques et tarifaires si nécessaire.

Ressources de numérotation : pression sur les redevances

Autre nouveauté : l’INT pourra refuser d’attribuer de nouvelles ressources de numérotation à un opérateur qui ne s’est pas acquitté des redevances ou pénalités de retard liées à des ressources déjà attribuées.

Cette révision modernise l’encadrement des codes USSD, devenus essentiels pour les services mobiles, notamment financiers. Elle clarifie la séparation entre services commerciaux des opérateurs et services publics gratuits, tout en renforçant le rôle de régulation de l’INT.

W.N

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

1.7K
En bref

Programme Master Repair : Orange Tunisie, sa Fondation et la GIZ célèbrent la remise des diplômes en systèmes photovoltaïques





1.7K
L'actuTHD

Tunisie – Classement du meilleur Internet mobile en 2025 selon nPerf: Tunisie Telecom et Orange au coude à coude
1.6K
En bref

La connexion Internet en Tunisie permet de regarder en 4K… mais pas beaucoup plus
1.6K
En bref

Les créateurs d’information dépassent les médias traditionnels sur les réseaux sociaux, selon le Reuters Institute
1.5K
L'actuTHD

Tunisie : la consommation de la data fixe (FWA) a bondi de plus de 7 000 % depuis février 2025
1.5K
L'actuTHD

Télécoms en 2025: la 5G entre dans l’âge de la maturité, l’expérience devient la nouvelle bataille
1.4K
En bref

Des câbles historiques aux nouvelles routes stratégiques: comment la Tunisie a construit sa connectivité internationale
1.4K
En bref

Partenariat stratégique et innovant entre Tunisie Telecom et la BERD pour renforcer l’infrastructure numérique en Tunisie
1.4K
En bref

Data centers et énergie : un levier stratégique pour accélérer la transformation numérique en Afrique
1.3K
En bref

CCK et Huawei mettent en lumière l’innovation numérique et la transformation intelligente dans l’éducation et la recherche scientifique en Tunisie
1.3K
En bref

Tunisie : le Centre national de l’informatique célèbre 50 ans au cœur de la transformation numérique de l’État
1.3K
En bref

Tunisie : Huawei Cloud au cœur du lancement de la deuxième zone du Cloud Numérique pour l’enseignement supérieur
1.3K
En bref

Ooredoo Tunisie : Eyas Naif Assaf nommé Directeur général, Mansoor Al-Khater prend la tête du Qatar Financial Centre
1.2K
En bref

Intelligence artificielle : la carte mondiale des usages, du développement et des infrastructures
1.2K
En bref

Tunisie Telecom lance sa campagne institutionnelle nationale « Le Don des Supporters »
1.2K
En bref

HONOR lance en Tunisie le X9d, un smartphone axé sur la résistance et l’autonomie
1.1K
L'actuTHD

L’IA peut générer jusqu’à 1 500 milliards de dollars pour l’Afrique, à condition d’investir maintenant !
1.0K
En bref

Tunisie Telecom organise son premier “TT Family Day”
990
En bref

Orange et Sagemcom s’allient pour accélérer la décarbonation des box internet (ou Livebox)
959
Non classé

Meilleures performances de l’Internet fixe en Tunisie 2025 : nPerf classe ooredoo en pole position
To Top