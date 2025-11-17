Paiements numériques en Afrique : cinq profils d’utilisateurs se dégagent selon le rapport SIIPS 2025

Partagez 0 Partages

Dans sa quatrième édition, le rapport SIIPS 2025 a mené une enquête auprès d’utilisateurs finaux en Tunisie, Angola, Côte d’Ivoire et Madagascar pour comprendre les freins et moteurs de l’adoption des paiements numériques sur le continent. Résultat : malgré la multiplication des solutions, la coexistence entre espèces et digital reste dominante.

L’étude distingue cinq profils types d’utilisateurs :

L’adepte du tout-numérique, pleinement intégré dans l’économie digitale.

L’utilisateur circonstanciel, qui alterne entre espèces et paiements mobiles selon la fiabilité du service.

Le partisan des espèces, freiné par la peur de la fraude ou le manque d’accès numérique.

Le gestionnaire structuré, souvent entrepreneur, qui valorise la traçabilité et la rapidité des paiements digitaux.

Le commerçant hybride, qui s’adapte à la demande variée de sa clientèle.

En Tunisie comme ailleurs, la méfiance vis-à-vis de la sécurité reste un frein majeur : entre 50 et 75 % des personnes interrogées déclarent craindre les arnaques. Mais l’étude révèle aussi un tournant : la praticité, la rapidité et la présence de commerçants n’acceptant que les paiements numériques incitent de plus en plus de citoyens à franchir le pas.

Pour les auteurs du rapport, la clé réside dans la simplification des procédures d’inscription, la diversification des cas d’usage (paiement du loyer, factures, transport, G2P) et l’éducation financière. Ces leviers, combinés à la baisse des coûts et à une meilleure fiabilité des canaux numériques, pourraient accélérer la transition vers une économie africaine « sans cash ».

Walid Naffati & IA

Partagez 0 Partages