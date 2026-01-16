Partenariat stratégique et innovant entre Tunisie Telecom et la BERD pour renforcer l’infrastructure numérique en Tunisie

Partagez 0 Partages

Tunisie Telecom, opérateur leader des télécommunications en Tunisie, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont annoncé aujourd’hui la signature d’une convention de partenariat stratégique destinée à soutenir la transformation digitale de la Tunisie .Cette opération bénéficie du soutien majeur de l’Union européenne illustrant la solidité et la maturité du partenariat dans les domaines des télécommunications, de l’innovation et du développement numérique.

L’annonce officielle a été faite par M. Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom et Mme Odile Renaud-Basso, Présidente de la BERD, lors d’une cérémonie organisée le vendredi 16 janvier 2026 au siège de Tunisie Telecom à Tunis. Cette coopération avec la BERD s’inscrit dans une vision globale visant le développement du Très Haut Débit, la promotion de l’économie verte, ainsi que le renforcement du capital humain de Tunisie Telecom.

Ce projet constitue ainsi une approche pionnière en matière de financement des entreprises. Il établit un nouveau référentiel de gouvernance et de discipline financière pour les entreprises en alignant les objectifs économiques, sociaux et environnementaux autour d’une même vision de développement durable.

Mme Odile Renaud-Basso, Présidente de la BERD, a déclaré :« Nous sommes fiers de soutenir la numérisation et la connectivité en Tunisie. Cette initiative, qui reflète notre confiance envers Tunisie Telecom, renforcera également la connectivité avec l’Europe et positionnera la Tunisie comme un hub numérique majeur en Méditerranée et en Afrique. »

M. Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, a souligné :« Ce partenariat stratégique avec la BERD et l’Union européenne traduit la confiance des institutions internationales dans l’économie tunisienne et dans la vision de Tunisie Telecom. À travers ce programme d’investissement, Tunisie Telecom confirme son engagement à bâtir une Tunisie plus connectée, plus compétitive et pleinement intégrée dans l’économie numérique mondiale, au service du développement durable et de la souveraineté numérique du pays. »

A souligner que ce partenariat marque une nouvelle étape dans la construction d’un écosystème numérique national performant, inclusif et durable, positionnant la Tunisie comme un acteur numérique de référence dans l’espace euro-méditerranéen et africain.

Source : Communiqué

Partagez 0 Partages