En bref

Partenariat stratégique et innovant entre Tunisie Telecom et la BERD pour renforcer l’infrastructure numérique en Tunisie

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Tunisie Telecom, opérateur leader des télécommunications en Tunisie, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont annoncé aujourd’hui la signature d’une convention de partenariat stratégique destinée à soutenir la transformation digitale de la Tunisie .Cette opération bénéficie du soutien majeur de l’Union européenne illustrant la solidité et la maturité du partenariat dans les domaines des télécommunications, de l’innovation et du développement numérique.

L’annonce officielle a été faite par M. Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom et Mme Odile Renaud-Basso, Présidente de la BERD, lors d’une cérémonie organisée le vendredi 16 janvier 2026 au siège de Tunisie Telecom à Tunis. Cette coopération avec la BERD s’inscrit dans une vision globale visant le développement du Très Haut Débit, la promotion de l’économie verte, ainsi que le renforcement du capital humain de Tunisie Telecom.

Ce projet constitue ainsi une approche pionnière en matière de financement des entreprises. Il établit un nouveau référentiel de gouvernance et de discipline financière pour les entreprises en alignant les objectifs économiques, sociaux et environnementaux autour d’une même vision de développement durable.

Mme Odile Renaud-Basso, Présidente de la BERD, a déclaré :« Nous sommes fiers de soutenir la numérisation et la connectivité en Tunisie. Cette initiative, qui reflète notre confiance envers Tunisie Telecom, renforcera également la connectivité avec l’Europe et positionnera la Tunisie comme un hub numérique majeur en Méditerranée et en Afrique. »

M. Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, a souligné :« Ce partenariat stratégique avec la BERD et l’Union européenne traduit la confiance des institutions internationales dans l’économie tunisienne et dans la vision de Tunisie Telecom. À travers ce programme d’investissement, Tunisie Telecom confirme son engagement à bâtir une Tunisie plus connectée, plus compétitive et pleinement intégrée dans l’économie numérique mondiale, au service du développement durable et de la souveraineté numérique du pays. »

A souligner que ce partenariat marque une nouvelle étape dans la construction d’un écosystème numérique national performant, inclusif et durable, positionnant la Tunisie comme un acteur numérique de référence dans l’espace euro-méditerranéen et africain.

Source : Communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

1.9K
L'actuTHD

DigiClub Ep182 au MWC Doha 2025 : Ooredoo place l’IA au centre de sa stratégie et prépare de nouveaux services pour les PME tunisiennes





1.9K
L'actuTHD

Pourquoi Ooredoo Tunisie a posé un nouveau câble sous-marin en 2024 pour préparer son lancement 5G en 2025 ?
1.6K
En bref

Smart Africa crée le premier Conseil africain de l’IA pour accélérer la transformation numérique du continent
1.6K
L'actuTHD

Tunisie: La fin progressive mais rapide de l’ADSL
1.5K
En bref

Tunis accueille le AI Forward Summit 2025 et adopte une feuille de route régionale pour l’intelligence artificielle
1.5K
L'actuTHD

Rapport du régulateur tunisien : la data tire la croissance au troisième trimestre 2025
1.4K
En bref

Tunisie : Ooredoo s’allie à Oredata et Google Cloud pour accélérer la transformation marketing via l’IA
1.4K
En bref

Programme Master Repair : Orange Tunisie, sa Fondation et la GIZ célèbrent la remise des diplômes en systèmes photovoltaïques
1.3K
En bref

Tunisie Telecom, acteur clé d’une IA responsable et compétitive
1.3K
L'actuTHD

IA mondiale: adoption record, mais un gouffre sépare encore le Nord et le Sud
1.3K
L'actuTHD

IA et clients : Ce que les entreprises doivent absolument comprendre en 2026
1.3K
En bref

Émirats arabes unis: le marché cybersécurité double d’ici 2030 et place l’IA au centre des débats à Intersec 2026
1.3K
L'actuTHD

En direct du MWC Doha 2025: Une 1e journée dominée par la montée en puissance du Qatar dans l’IA et les télécoms
1.3K
En bref

Greenerwave et la DGA présentent une nouvelle génération d’antennes SATCOM souveraines et basse consommation
1.2K
En bref

Les créateurs d’information dépassent les médias traditionnels sur les réseaux sociaux, selon le Reuters Institute
1.2K
L'actuTHD

Tunisie : la consommation de la data fixe (FWA) a bondi de plus de 7 000 % depuis février 2025
1.2K
En bref

Le Niger franchit une étape majeure vers la connectivité haut débit avec la réception de plus de 1 000 kilomètres de fibre optique
1.2K
En bref

La connexion Internet en Tunisie permet de regarder en 4K… mais pas beaucoup plus
1.1K
L'actuTHD

Télécoms en 2025: la 5G entre dans l’âge de la maturité, l’expérience devient la nouvelle bataille
1.0K
En bref

France : lancement de l’expérimentation SkyFortress pour renforcer la résilience des opérations spatiales
To Top