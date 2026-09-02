Pas d’IA, mais plus d’inclusivité : Ce que change la mise à jour LibreOffice 26.8

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La Document Foundation vient de formaliser le lancement de LibreOffice 26.8, la nouvelle mouture majeure de sa suite bureautique open source, disponible sur Windows, macOS et Linux. Issue du travail de plus de 200 contributeurs, cette mise à jour met l’accent sur le perfectionnement de la mise en page, l’inclusivité linguistique et une position ferme face aux technologies émergentes : l’absence totale d’intelligence artificielle générative.

Une refonte typographique et un saut majeur pour les écritures régionales

La principale nouveauté technique de cette version réside dans l’intégration d’un compositeur de paragraphes au sein de Writer. Contrairement aux moteurs classiques qui optimisent la mise en page ligne par ligne, cet algorithme équilibre l’espacement sur l’ensemble d’un paragraphe. Résultat : une justification de texte fluide qui élimine les variations gênantes d’espacement entre les lignes. La prise en charge native des variantes de polices OpenType vient compléter ce volet pour offrir des rendus de qualité professionnelle.

Sur le plan de l’inclusivité, LibreOffice 26.8 apporte des améliorations poussées pour les systèmes d’écriture complexes :

Prise en charge bidirectionnelle (RTL/LTR) : Détection automatique du sens des paragraphes dans Writer et orientation automatique des cellules dans Calc lors de la saisie de texte de droite à gauche.

Mise en page complexe : Meilleure gestion du retour à la ligne et du redimensionnement d’objets pour les documents verticaux et CJK (Chinois, Japonais, Coréen).

Langues d’Afrique de l’Ouest : Intégration d’opérateurs mathématiques dédiés aux écritures N’Ko et Adlam (utilisées pour les langues mandingues et le peul). La fondation rappelle à ce titre son modèle non commercial, permettant le développement de fonctionnalités à fort impact sociétal sans contrainte de rentabilité.

Interopérabilité renforcée avec l’écosystème Microsoft

Pour faciliter les échanges de fichiers en milieu professionnel ou mixte :

Interchangeabilité OOXML : LibreOffice Chart conserve désormais la structure des graphiques complexes récents issus de Microsoft Office (boîtes à moustaches, entonnoirs, Pareto, cascades, arborescences, etc.) lors des cycles d’import/export, évitant ainsi la perte de données même si ces types de graphiques ne sont pas encore éditables nativement.

Calculs avancés : Calc gagne la prise en charge des champs calculés dans les tableaux croisés dynamiques et optimise le traitement global des fichiers .xlsx.

Souveraineté des données : Le choix du “Sans IA”

À l’heure où les géants du logiciel intègrent massivement des agents IA connectés au cloud, la Document Foundation prend le contre-pied exact : LibreOffice 26.8 intègre zéro fonctionnalité d’IA générative.

Les documents restent strictement locaux, aucun composant ne nécessite d’accès au réseau pour fonctionner, et la suite conserve sa ligne de conduite : pas de télémétrie, pas de publicité, pas de compte requis ni d’abonnement. Seule nouveauté visuelle sur cet aspect : une bannière de don apparaît désormais sur le centre de démarrage pour rappeler la nécessité de financer la maintenance du projet.

Déploiement et versions

Pour les environnements de production nécessitant une stabilité maximale, la branche LibreOffice 26.2.5 reste recommandée (la version 26.2.6 étant prévue pour début septembre).

Pour les entreprises et grandes organisations, la fondation préconise le recours aux offres des sociétés de l’écosystème LibreOffice, garantissant un support SLA professionnel et des mises à jour de sécurité étalées sur 3 à 5 ans.

Source : Communiqué

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