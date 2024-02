Paymee sollicite une action des autorités face au risque de cessation d’activité

Partagez 0 Partages

Paymee, startup tunisienne leader dans le paiement, souhaite faire part à ses clients, partenaires et au grand public des derniers développements concernant sa situation. Tout en clarifiant notre position et en attendant avec espoir la clôture de l’affaire ainsi que le dégel de nos fonds pour reprendre pleinement nos activités, nous devons également mettre en lumière les conséquences dévastatrices de cette enquête prolongée. Cette situation, loin de n’être qu’un obstacle administratif, a paralysé nos opérations et infligé des dommages significatifs à nos clients, perturbant profondément le marché des paiements en ligne en Tunisie.

Le 24 février 2023, suite à une déclaration de soupçons reçue par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) – dont l’émetteur nous est inconnu – accusant Paymee d’exercer une activité d’établissement de paiement sans agrément et de blanchiment d’argent, nos fonds ainsi que les fonds propres de notre représentant légal ont été gelés. Cela a déclenché une enquête approfondie et l’ouverture d’une affaire pénale par la CTAF, avec une inspection minutieuse de nos activités par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En octobre 2023, un rapport d’inspection détaillé par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a établi que Paymee n’exerce pas d’activité d’établissement de paiement, mais, opère comme facilitateur de paiement, une catégorie d’activité non encore pleinement réglementée en Tunisie. Dans le processus de clarification de notre statut, il est important de souligner que la BCT a bénéficié de notre expertise et retour d’expérience pour rédiger la Note n°2024-05 publiée en janvier 2024. Cette note stipule que les activités de facilitation de paiement doivent être conduites en partenariat avec une banque, garantissant le respect de certains critères réglementaires. Cette directive provisoire marque un pas vers la reconnaissance et l’encadrement de notre rôle dans le secteur.

Bien que le rapport ait finalement écarté les soupçons initiaux concernant l’opération de Paymee sans agrément, l’affaire reste ouverte après 11 mois. L’impact de l’enquête qui se prolonge est catastrophique. Le gel des fonds affecte plus de 750 de nos clients, compromettant gravement leur capacité à respecter leurs obligations financières, les exposant à de sérieux problèmes bancaires, et mettant en péril la continuité de leurs activités.

Au-delà des difficultés immédiates, cette situation sape la confiance placée dans le secteur du paiement en ligne et nuit à la réputation de Paymee. Nos clients et partenaires voient d’autres entreprises continuer leurs opérations sans encombre, tandis que Paymee, précurseur dans son domaine, se trouve paralysé.

Nous avons constamment recherché des solutions pour soutenir nos clients face à cette épreuve. En puisant dans nos ressources propres et en empruntant des fonds à des tiers, nous avons tout tenté pour pallier les conséquences du gel des fonds. Aujourd’hui, nous nous retrouvons à court d’options, ayant épuisé toutes les solutions possibles.

Nous comprenons l’impact significatif que cette situation a eu sur nos clients, avec le gel des fonds affectant leur capacité à poursuivre leurs activités commerciales normales. Nous exprimons notre profonde empathie pour ceux impactés et nous nous engageons à fournir tout le soutien nécessaire pendant cette période difficile.

Nous implorons une action imminente de la part des autorités compétentes et nous nous tenons à disposition pour collaborer étroitement dans le but d’accélérer la résolution de cette situation précaire. Avec Paymee face au risque imminent de cessation d’activité, il est crucial de souligner que l’urgence de débloquer nos fonds dépasse notre situation individuelle. Elle impacte également l’économie tunisienne dans son ensemble, en particulier les secteurs de l’e-commerce et du paiement en ligne, qui sont vitaux pour la croissance et l’innovation économiques du pays. Nous invitons toutes les parties prenantes à se joindre à nous dans un effort commun pour surmonter ces défis, permettant ainsi à Paymee et à ses clients de continuer à contribuer activement à l’économie tunisienne.

Communiqué