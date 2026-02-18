En bref

PC d’entreprise “always connected” : Ericsson et Microsoft posent les bases d’un nouveau standard 5G sécurisé sous Windows 11

Posted on
La connectivité devient un actif stratégique pour les grandes organisations. En intégrant nativement la gestion avancée de la 5G dans Windows 11, Ericsson et Microsoft installent les fondations d’un nouveau standard du poste de travail mobile, pensé pour les environnements corporate à grande échelle.

L’objectif est clair : permettre aux directions des systèmes d’information de déployer des flottes de PC 5G sécurisés, pilotés par politiques centralisées et optimisés par l’intelligence artificielle, sans complexité opérationnelle.

Une industrialisation du laptop 5G en entreprise

La solution combine Microsoft Intune et la plateforme Ericsson Enterprise 5G Connect, anciennement EVCN. Elle s’appuie sur des capacités d’analytique cloud et d’IA pour superviser en continu la qualité réseau et adapter dynamiquement la connectivité.

Concrètement, les équipes IT peuvent :

  • Provisionner automatiquement les profils de connectivité 5G
  • Appliquer des politiques de sécurité unifiées sur l’ensemble du parc
  • Basculer entre réseaux opérateurs via eSIM sans intervention utilisateur
  • Garantir une expérience homogène, quel que soit le pays ou le fournisseur d’accès

Pour les multinationales opérant sur plusieurs marchés, cette capacité à standardiser la gestion réseau des laptops devient un levier de maîtrise des coûts et de conformité.

L’IA embarquée comme couche d’optimisation stratégique

Au-delà de la simple gestion de la connectivité, la solution introduit un agent IA local, notamment sur les Surface Copilot+ PC compatibles 5G. Celui-ci prend des décisions en temps réel en fonction du contexte réseau et des usages applicatifs.

L’enjeu n’est pas uniquement technique. Il s’agit d’assurer la continuité des workflows critiques, de sécuriser les échanges de données sensibles et d’optimiser la performance pour des usages intensifs intégrant l’IA.

Pour les DSI, cela signifie moins d’interventions manuelles, une réduction des incidents liés à la connectivité et une meilleure visibilité sur la qualité de service délivrée aux collaborateurs.

Déploiement progressif sur les principaux marchés

Après plusieurs pilotes multi-marchés, la solution est déjà disponible dans certains pays, notamment aux États-Unis avec T-Mobile, en Suède avec Telenor, à Singapour avec Singtel et au Japon avec SoftBank. D’autres lancements sont annoncés en 2026, dont en Espagne avec MasOrange, en Allemagne avec O2 Telefónica Germany et en Finlande avec Elisa.

Sept opérateurs se sont engagés dans des programmes de lancement anticipé, avec une disponibilité élargie prévue à partir du deuxième trimestre 2026.

À l’heure où les entreprises cherchent à sécuriser leurs environnements hybrides et à accompagner la montée en puissance des PC compatibles IA, la 5G intégrée au système d’exploitation pourrait rapidement devenir un standard incontournable du workplace corporate.

Walid Naffati

