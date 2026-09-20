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PESTGM 7.0 : l’IEEE ESPRIT Student Branch réunit la communauté de l’énergie à Hammamet

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L’IEEE ESPRIT Student Branch organisera les 3 et 4 octobre 2026 à l’Hôtel Laico Hammamet la 7ᵉ édition du PESTGM, le PES Tunisia General Meeting. Placée sous le thème « The Powerverse – Enter the Powerverse. Forge Your Legacy. », cette rencontre réunira étudiants, ingénieurs, chercheurs et professionnels autour des enjeux technologiques et industriels du secteur de l’énergie.

Le programme prévoit notamment des conférences, workshops, sessions thématiques et activités de networking. L’événement comprendra également un Technical Challenge basé sur des problématiques industrielles réelles proposées par des partenaires du secteur.

Le PESTGM est le congrès annuel national de l’IEEE Power & Energy Society en Tunisie. Il vise à renforcer les échanges entre le monde académique et professionnel et à favoriser le développement des compétences et l’innovation dans le domaine de l’énergie.

D’après communiqué

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