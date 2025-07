Pornhub domine les recherches « .onion » sur le Dark Web, devant DuckDuckGo et ProtonMail

Partagez 0 Partages

Un rapport de l’hébergeur Hostinger, rendu public cette semaine, dresse le palmarès des sites .onion (du dark web) les plus visités et de leur niveau de risque sur le réseau Tor. Entre pratiques de confidentialité légitimes et places de marché illicites, les résultats révèlent des usages et des menaces parfois inattendus.

Un classement surprenant

Selon les données de Hostinger (voir le tableau ci-dessous), Pornhub arrive en tête avec 49 500 recherches mensuelles, suivi à égalité par DuckDuckGo (moteur de recherche privé) et ProtonMail (messagerie chiffrée) – tous deux considérés « à faible risque ».

Source : Communiqué de Hostinger dont les données proviennet, d’après Hostinger, de ce tableau de données disponible sur ce lien.

Derrière ces géants, les sites de reconnaissance de mots de passe, les forums d’escroquerie (Dread) et les places de marché (Archetyp, Bohemia) présentent un niveau de danger élevé, même si leur trafic reste plus modeste (entre 1 700 et 9 900 recherches/mois).

Des usages en pleine évolution

Protection de la vie privée : la forte audience de DuckDuckGo et ProtonMail illustre le recours croissant aux services onion pour contourner la surveillance ou la censure. Démocratisation du Dark Web : de nouveaux venus peu familiers des risques naviguent sur Tor sans toujours mesurer les dangers. Sophistication des cybercriminels : après la fermeture de gros sites, de petites places de marché privées émergent, rendant la lutte contre la fraude plus complexe.

Se prémunir contre les menaces

« Une adresse e-mail compromise peut mettre en péril toute la vie numérique d’un individu », souligne Egidijus Navardauskas, responsable cybersécurité chez Hostinger.

Pour limiter les risques, il est conseillé :

d’activer l’authentification à deux facteurs sur tous les comptes,

d’utiliser un gestionnaire de mots de passe robuste,

de recourir à un service de surveillance du Dark Web pour détecter rapidement toute fuite d’identifiants.

En résumé, si des plateformes grand public dominent les requêtes sur Tor, le Dark Web reste aussi un terrain d’escroqueries et de marché noir actif. La transparence des données et la vigilance individuelle sont essentielles pour naviguer en toute sécurité.

