Pornhub Review 2024 : Gattouz0 « Nhebek Wahch » dans le Top 5 des modèles amateurs les plus regardés

Dans l’univers en constante évolution des créateurs de contenu, un nom revient souvent depuis quelques années : Gattouz0, aka « Nhebek Wahch ». Un leitmotiv qui reflète l’image que le jeune tunisien s’est créée sur les réseaux sociaux et les plateformes pour adultes.

Depuis son émergence sur la scène numérique, Gattouz0 a démontré une inclination manifeste pour la promotion du sport et d’un mode de vie sain. À travers des contenus engageants publiés sur diverses plateformes sociales, il incite les jeunes à adopter des habitudes salutaires, tant sur le plan physique que mental. Il encourage ses abonnés à cultiver l’estime de soi, à croire en leur potentiel et à ne jamais céder face aux obstacles.

Cela dit, ce n’est sans doute pas son côté « coach de vie » que nous évoquerons aujourd’hui, mais bien son ascension fulgurante dans l’industrie du contenu pour adultes. En plus de la figure de coach informel, Gattouz0 est aussi connu pour ses vidéos de Q. Le jeune étalon s’est, d’ailleurs, imposé comme l’une des stars montantes de l’industrie pornographique et est devenu une véritable sensation sur Pornhub, atteignant la cinquième place parmi les modèles amateurs les plus regardés en 2024, selon le rapport annuel de la plateforme.

Un des facteurs clés de son succès est probablement sa maîtrise de la catégorie « Reality », qui figure cette année parmi les plus regardées sur Pornhub. Selon le rapport annuel de la plateforme, les visiteurs passent en moyenne 7 minutes et 48 secondes à visionner ce type de contenu, un temps considérable dans le monde du streaming adulte.

La popularité de cette catégorie s’explique par son aspect authentique et relatable. Contrairement aux vidéos scénarisées, le contenu « Reality » offre une expérience plus naturelle et immersive. Pour beaucoup, cela correspond à un fantasme de réalisme, une connexion émotionnelle et physique qui semble accessible.

Courtney Warren Brame, professeur de yoga et praticien du bien-être émotionnel, explique cet engouement: « Cela signifie que les gens vivent des fantasmes qui pourraient réellement se produire dans la vie réelle. Les rencontres en ligne ont créé ce besoin de connexion physique et émotionnelle. Les gens veulent se sentir en sécurité tout en explorant leurs désirs, mais le contexte social a tellement changé que ces interactions sont devenues rares. »

Dans ce contexte, Gattouz0 a su exploiter les codes du contenu pour adultes tout en cultivant une image de marque personnelle, entre férocité et authenticité. Ce mélange de rôles lui a permis de conquérir un large public, bien au-delà du cadre traditionnel du divertissement pour adultes.

Qu’on l’aime ou qu’on le critique, Gattouz0 est indéniablement l’un des créateurs de contenu les plus influents de l’année 2024 sur Pornhub. Une ascension que beaucoup continueront sans doute à suivre, que ce soit par simple curiosité ou par admiration.

Nadya Jennene