Pour renforcer sa compétitivité, la succursale tunisienne d’Ericsson devient une filiale locale

Présent en Tunisie depuis 1965, le groupe Ericsson n’a cessé de mettre en place les actions qui visent à renforcer sa présence dans le pays et à développer ses partenariats avec les opérateurs locaux.

Afin de consolider davantage sa compétitivité, Ericsson qui opère actuellement en Tunisie à travers sa succursale, a procédé en juin 2023 à la création de sa nouvelle filiale locale dénommée Ericsson Tunisia afin de mieux répondre aux attentes de ses clients, dans un contexte marqué par la croissance rapide du marché des télécommunications.

Pour rappel, Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication d’exploiter toute la valeur de la connectivité. Le portefeuille de l’entreprise couvre les domaines d’activité suivants : réseaux, logiciels et services cloud, solutions sans fil d’entreprise, plateforme de communication globale, technologies et nouvelles activités. Il est conçu pour aider ses clients à passer au numérique, à accroître leur efficacité et à trouver de nouvelles sources de revenus.

Les investissements d’Ericsson en matière d’innovation ont permis à des milliards de personnes dans le monde de bénéficier des avantages de la mobilité et du haut débit mobile.

L’action Ericsson est cotée au Nasdaq de Stockholm et au Nasdaq de New York.

Communiqué